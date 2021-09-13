Sivas'ın yaylaları Karadeniz'i aratmıyor

İHA 13.09.2021 - 16:00
Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde bulunan Eğriçimen, Sarıçiçek, Arpacık, Kengercik yaylaları ve Tekke Deresi son yıllarda kamp turizmi başta olmak üzere çeşitli sportif faaliyetlerin gerçekleştirildiği mekanlar haline geldi.
Soğuk suları, temiz havası ve doğası ile ziyaretçilerini adeta büyüleyen bölgeler şehir içi ve şehir dışından birçok vatandaşın uğrak yerine oldu.
Doğa sporcularının da sıkça tercih ettiği Koyulhisar yaylalarının, gelecekte en çok tercih edilen kamp turizmi alanlarından birisi olması bekleniyor. Önemli doğal güzelliklere sahip olan Koyulhisar ilçesinde sarıçam, gürgen, meşe ve köknar ağaçları bulunuyor.
Sağlık turizmi açısından büyük öneme de sahip olan yaylalarda kampçılık, trekking, bisiklet, at binme, olta balıkçılığı, foto safari gibi ekoturizme yönelik faaliyetler gerçekleştirilebiliyor.
Soğuk kaynak sularınca zengin olan bu dağlık sahalar önemli birer mesire ve avlanma bölgesi olarak da göze çarpıyor. Özellikle yayla ve orman içindeki yollar yürüyüş sporu, mantar safarisi için Kelkit vadisi ise yamaç paraşütüne yönelik koşulları barındırıyor.
Diğer yandan ülkemizde yaşlıların da bu bölgeye gelerek zaman geçirdikleri görülüyor. Yaşlı turizmine hizmet verebilecek nadir yerlerden birisi olan bu yaylaların bazılarında da konaklama-yeme içme imkânları bulunuyor.
Öte yandan bölgede Sivas Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangın ve kaçak kesime karşı 7/24 denetimlerini sürdürüyor. İ
lk müdahale aracı ve arasöz gibi araçlarında hazır bulunduğu hassas bölgelerde Sivas Orman İşletme Müdürlüğü’nün belirlediği alanlarda ateş yakılmasına izin veriliyor. Diğer alanlarda ise ateş yakılmasına izin verilmiyor, yakanlar hakkında idari işlem yapılıyor.