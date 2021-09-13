Sivas'ın yaylaları Karadeniz'i aratmıyor

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde bulunan Eğriçimen, Sarıçiçek, Arpacık, Kengercik yaylaları ve Tekke Deresi son yıllarda kamp turizmi başta olmak üzere çeşitli sportif faaliyetlerin gerçekleştirildiği mekanlar haline geldi.

Soğuk suları, temiz havası ve doğası ile ziyaretçilerini adeta büyüleyen bölgeler şehir içi ve şehir dışından birçok vatandaşın uğrak yerine oldu.

Doğa sporcularının da sıkça tercih ettiği Koyulhisar yaylalarının, gelecekte en çok tercih edilen kamp turizmi alanlarından birisi olması bekleniyor. Önemli doğal güzelliklere sahip olan Koyulhisar ilçesinde sarıçam, gürgen, meşe ve köknar ağaçları bulunuyor.