Sivas'ta bozkırın ortasındaki Tödürge Gölü güzelliğiyle büyülüyor

GÖLÜN 'RAMSAR ALANLARI' ARASINA GİRMESİ BEKLENİYOR

Tödürge Gölü’nün Uluslararası öneme sahip sulak alanlar sözleşmesi olan Ramsar’a bu kapsam alanına dâhil olması da bekleniyor. Gerek göl çevresindeki endemik bitki türleri, gerek su altı canlı yaşamı ve gerekse de önemli kuşlara yaşam alanı sunan Tödürge Gölü, tabiatı ile de büyük beğeni toplarken, Ramsar ile gölün ziyaretçilerinin artacağı da düşünülüyor. Sivas Tödürge Gölü’nün de Ramsar’a giren 15. sulak alan olması bekleniyor.