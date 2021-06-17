Sivas'ta bozkırın ortasındaki Tödürge Gölü güzelliğiyle büyülüyor

Sivas'ın en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Tödürge Gölü biyolojik zenginlik başta olmak üzere birçok özelliği ile hayranlık uyandırıyor. Gölün, Türkiye'den 'Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi'ne giren 15'inci alan olması bekleniyor.

İHA 17.06.2021 - 16:35

Sivas'ta bozkırın ortasındaki Tödürge Gölü güzelliğiyle büyülüyor - 1

Sivas’a Zara ilçesinde bulunan Tödürge Gölü, içerisinde bulunan yaşam ve çevresinde bulunan bitki türü çeşitliliği ile hayranlık uyandırıyor.

Yaz kış ziyaretçilerini ağırlayan göl, yüzölçümü yaklaşık 3,5 km deniz seviyesinden 1295 metre yükseklikte bulunuyor.

Sivas'ta bozkırın ortasındaki Tödürge Gölü güzelliğiyle büyülüyor - 2

Sivas'ın en büyük gölü olma özelliğini de taşıyan Tödürge Gölü'nün sulak alanında, iki adet de ada bulunuyor.

Sivas'ta bozkırın ortasındaki Tödürge Gölü güzelliğiyle büyülüyor - 3
Derinliğin ortalama 2 metre olduğu gölde kayık, rüzgar sörfü, bot, su bisikleti gezileri, dalış sporu, olta balıkçılığı yapılırken; gölün etrafında ise kuş gözlem, trekking, hiking, dağ bisikleti faaliyetleri gerçekleştiriyor.
Sivas'ta bozkırın ortasındaki Tödürge Gölü güzelliğiyle büyülüyor - 4

Dibindeki kaynaklar ile Acısu Deresi’nden beslenen karstik gölün suyu sülfat tuzu açısından da zenginlik taşıyor. İçerisinde 8 çeşit balık bulunan nadir göllerden olan Tödürge Gölü, Türkiye’nin önemli doğa ve kuş alanlarından biri olarak göze çarpıyor.

Sivas'ta bozkırın ortasındaki Tödürge Gölü güzelliğiyle büyülüyor - 5

GÖLÜN 'RAMSAR ALANLARI' ARASINA GİRMESİ BEKLENİYOR

Tödürge Gölü’nün Uluslararası öneme sahip sulak alanlar sözleşmesi olan Ramsar’a bu kapsam alanına dâhil olması da bekleniyor. Gerek göl çevresindeki endemik bitki türleri, gerek su altı canlı yaşamı ve gerekse de önemli kuşlara yaşam alanı sunan Tödürge Gölü, tabiatı ile de büyük beğeni toplarken, Ramsar ile gölün ziyaretçilerinin artacağı da düşünülüyor. Sivas Tödürge Gölü’nün de Ramsar’a giren 15. sulak alan olması bekleniyor. 

Sivas'ta bozkırın ortasındaki Tödürge Gölü güzelliğiyle büyülüyor - 6

200 kuş türünün görüldüğü alanda Macar ördeğinden Erguvani balıkçıla birçok kuş türü beslenme, üreme ve barınma olanağı buluyor.

Sivas'ta bozkırın ortasındaki Tödürge Gölü güzelliğiyle büyülüyor - 7

TÖDÜRGE GÖLÜ'NÜN EKOTURİZME KAZANDIRILMASI İÇİN ÇALIŞMA YAPILIYOR

Tödürge Gölü, kuş zenginliğinin yanı sıra balık ve sürüngenler açısından da zenginlik sunuyor. Sazan, Tatlısu Kolyozu, Siraz balığı, Karabalık, Karaburun balığı, Tatlısu Kefali, Çöpçü balığı, yayın gölde görülen balık türleri iken su yılanı, küpeli su yılanı ve Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarını Koruma Sözleşmesi’nde kesin koruma altına alınan türlerden Benekli Kaplumbağa da bulunuyor.

Sivas'ta bozkırın ortasındaki Tödürge Gölü güzelliğiyle büyülüyor - 8

Sulak alan sınırının belirlendiği ve yönetim planı projesinin hayata geçtiği gölün, Sivas Valiliği’nin çalışmaları ile eko turizme kazandırılması da hedefleniyor.

Dış etkenler, kaçak avcılık, saz kesimi ve çevresindeki tarım arazilerinde anız yakımı, bilinçsiz gezi ve ziyaretler ile olası habitat ve çevre kirliliğinin önüne geçmek isteyen Sivas Valiliği de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar öncülüğünde çalışma yürütüyor.

Sivas'ta bozkırın ortasındaki Tödürge Gölü güzelliğiyle büyülüyor - 9

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