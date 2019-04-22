Sivas'taki 4 bin yıllık 'Hitit' evleri hayranlık uyandırıyor

1 M.Ö 2 bin yıllarında, bugünkü Gürün ilçesinde barınma ve sığınma amacıyla yapıldığı tahmin edilen mağaralar, dağ yamacında yan yana ve alt alta sıralanıyor. Bakıldığında 3 ve 5 katlı ilkel bir apartman görüntüsünü andıran mağaralarda, küçük odalar bulunuyor. Tarihte ilk yerleşik hayata geçen Hititler döneminde yapıldığı ileri sürülen mağaraların, daha sonra çeşitli medeniyetlere de ev sahipliği yaptığı biliniyor.

2 İlçeye ayrı bir değer katan Gürün Kaya Mağaraları'nda son zamanlarda doğa olayları nedeniyle parçalanmalar göze çarpıyor. Havadan drone ile görüntülenen mağaraların düzenleme yapılarak turizme kazandırılması bekleniyor.

3 "MAĞARALAR HİTİTLERDEN KALMA" Gürün Kaya Mağaraları hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir, "Gürün, hem tarihi güzellikleri, hem de doğal güzellikleri Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden biridir. Burada ilk yerleşimin milattan önce 2 bin yıllarında başladığını biliyoruz. Dolayısıyla Gürün'de yaklaşık 4 bin yıllık bir yerleşim hayatı var.

4 Gürün, doğuyu batıya, kuzeyi güneye bağlayan önemli bir geçit üzerinde anahtar bir yerdir. Doğu Anadolu Bölgesi'ni, İç Anadolu Bölgesi'ni ve Akdeniz Bölgesi’ni birbirine bağlayan kritik bir noktada bulunmaktadır. Bu özelliğinden dolayı da her dönemde önemli olmuş bir yerleşim yeridir. Bu öneme bağlı olarak da ilk yerleşim Hititler ile başlayıp Asurlular ile de devam etmektedir. Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlı Devleti derken günümüze kadar gelmektedir. Buradaki mağaralar Hititlerden kalmaktadır. Hititler zamanında burayı barınak, sığınak ve kale olarak kullanmışlar" dedi.

5 "SİVAS'IN TANITIMI AÇISINDAN ÖNEMLİ" Kayaçların kolay aşınabilmesi özelliği nedeniyle Hititlerin bu mağaraları işleyerek katlı yapı görünümüne kavuşturduklarını belirten Demir, "Buradaki kayaçların kolay aşınmasından ve kolay işlenebilmesinden dolayı insanlar böyle yüksek yerleri işleyerek, kaya evleri yapmışlar ve burada yaşamışlar. Mağaralar günümüzde terk edilmiş durumda. Burada mağaralardan sonra sırasıyla ilçedeki toprak evlere, daha sonra beton evler ve en son olarak da apartmanlara doğru bir uzanma görüyoruz.

6 Ayrıca buradaki mağaralar mahalle halkı tarafından kışlık malzemelerin saklandığı yerler olarak kullanmış. Turizm açısından buralar çok önemli. Yakınımızda Kapadokya var. Oraya verilen önem ve değer buraya da verildiği takdirde Gürün'ün de tıpkı Kapadokya gibi önemli bir turizm merkezi olacağını düşünüyorum. Turizme kazandırıldığında hem Türkiye hem de Sivas'ın tanıtımı açısından önemli olacaktır" ifadelerini kullandı.

7

8

9