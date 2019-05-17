Sivas'taki gizemli kayaların sırrı çözülüyor

Sivas’ın Kangal ilçesi Sarıpınar köyü kırsalında bulunan mantar şeklindeki ilginç kayalar ilk kez görenleri şaşkına çeviriyor. Tamamen doğal olarak farklı kayalardan destek alarak ayakta duran dev kayalar, elle yerleştirilmiş gibi bir görüntü veriyor. Kayalar köy sakinleri tarafından ziyaret yeri olarak kullanılırken kayaların yanına giderek dua edenler ve kurbanını kayalıklarda kesenlerde oluyor.

İlginç kayalarla ilgili açıklama yapan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gülpınar Akbulut Özpay, kayaların özellikleri itibariyle Şahit kaya olarak tanımlandığını belirtip, “Kangal ilçesinin Sarıpınar köyü sınırlarında görülen yer şekilleri jeomorfoloji de şahit kaya olarak tanımlanır. Bu şekillerin yatay tabakalaşmış yapılarda ortaya çıkar. Dirençli ve daha az dirençli kayaçların şiddetli erozyon ve sel gibi farklı aşındırma süreçleri sonrasında oluşurlar. Aşınmadan arta kalan sap olarak adlandırabileceğimiz bu kısımlar daha önce ki yer şekillerine tanıklık etmeleri sebebiyle şahit kaya olarak isimlendirilir" dedi.

3 NET İFADELER İÇİN YERİNDE İNCELEME ŞART

Prof. Dr. Gülpınar Akbulut Özpay, kayaların oluşumu ile ilgili net ifadeler kullanabilmek için yerinde bilimsel inceleme yapılması gerektiğini vurgulayarak, “İlk izlenimlerden elde edilen çıkarımlara göre şahit kayayı meydana getiren kayaçların iki farklı kayaç bölümünden oluştuğunu, üstte şapka olarak nitelendirilebilecek olan kısımlar içinde farklı boyutlarda yuvarlak çakıllar içeren, yer yer değişik sedimanter birimlerin nöbetleştiği kum taşı ve çamur taşı, silttaşı egemen bloklardan meydana geldiğini, bloklarının olasılıkla sığ denizel veya geniş az derin gölsel bir sedimantasyon havzasına katastrofik yöntemlerle gelerek durakladığı ya da ikinci ve daha yüksek ihtimal üstteki birime özgü tabakalı kayaçlarının tümüyle aşındıktan sonra geriye sadece burada rastlanan kayaçların kaldığını söyleyebiliriz” dedi.