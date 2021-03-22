Snowboard tutkunlarının yeni gözdesi: Sahara Milli Parkı

Doğal pist olarak tanımladıkları Sahara Milli Parkı'nın kar kalitesi ve eğim olarak kayak yapılması için oldukça elverişli olduğu ifade eden Şavşata Gel Platformu sözcüsü Halil Altun, “İlçemizin tanıtımını yapmanın gayreti içindeyiz. Şavşat’ın doğal güzelliğinin yanı sıra, ekstrem doğa sporları içinde son derece elverişli. Bugünde Ardahan’dan gelen Yalnızçam Kar Kurtları Kulübü ve Erzincan’dan gelen Ergan Board Kulübü üyeleri ile Artvin’den kayak severlerin katıldığı bir etkinlik düzenledik. Şavşat bu tarz etkinlikler için çok uygun bir yer. Amacımızda bunu tüm Türkiye’ye göstermek” dedi.