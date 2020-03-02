Son 10 yıldır dünyanın en izole bölgelerini gezerek yerli halkları fotoğraflıyor: Yüzlerdeki Dünya
Yakutistan'da doğup büyüyen gezgin Alexander Khimushin, son 10 yıldır dünyanın en izole bölgelerini gezerek yerli halkları ziyaret ediyor. "Yüzlerdeki Dünya (The World In Faces)" projesi altında yerli halkları ziyaret edip, gelenekleri hakkında bilgi ediniyor ve halkların kültürel yaşam tarzları da ona ilham kaynağı oluyor. Yaşam portalı Boredpanda'nın derlemesiyle, Alexander Khimushin'in kadrajından dünyanın en sıra dışı yerli halkları...
ntv.com.tr
02.03.2020 - 15:22
Dukha halkından bir kadın; Darkhad Vadisi/Moğolistan
Bodili bir kadın; Mago Nehri, Debub Omo, Güney Ulusları ve Halkları Bölgesi/Etiyopya
Sepik-Papualı bir kız çocuğu; Ambunti, Doğu Sepik/Papua Yeni Gine
Moğol-Kazak bir adam; Tarygn, Bayan-Ölgi/Batı Moğolistan
Ixil halkından bir kız çocuğu; Quiche/ Guatemala
Even halkından bir kız çocuğu; Yakutistan/ Kuzey Doğu Siberya
Ulch yerli halkından bir kız çocuğu; Amur Nehri/ Doğu Sibirya
Negidal halkından bir kadın; Amgun Nehri/Doğu Sibirya
Aborjin bir adam; Pormpuraaw, Cape York Yarımadası/Avustralya
Papualı bir kadın; Tambul/ Papua Yeni Gine
Aborjin bir kadın; Lockhart Nehri, Cape York Yarımadası/ Avustralya
Buryatlı bir kadın; Baykal Gölü, Buryatya/Güney Sibirya
Khik halkından bir kadın; Vahan Vadisi, Bedahşan/Afganistan
Tzutuhil halkından bir kadın; Atitlan Gölü/ Guatemala Yaylaları
Soyot halkından bir adam; Oka Nehri/ Buryatya
Hamar kabilesinden bir kadın; Turmi, Debub Omo, Güney Ulusları ve Halkları Bölgesi/Etiyopya
Huli kabilesinden bir adam; Tari, Hela Eyaleti/ Papua Yeni Gine
Afar halkından bir kadın; Danakil Depresyonu / Eritre ile Etiyopya sınırı
Papuan Kızı; Massy, Papua Yeni Gine'nin batı yaylaları
Yakut Şamanı bir adam; Lena Nehri, Yakutistan/ Kuzey Doğu Siberya
Orochi kadını; Japonya’nın deniz kıyısı, Uzak Doğu Sibirya
Nganasan halkından bir çocuk; Dudinka, Taymır Yarımadası, Sibirya
Dolgan halkından bir adam; Dudinka, Taimyr Yarımadası, Kuzey Kutbu Sibirya
Nenets halkından bir adam; Tukhard, Taimyr Yarımadası, Kuzey Kutbu Sibirya
Oroqen halkından bir adam; Alihe, İç Moğolistan Eyaleti, Çin Halk Cumhuriyeti
Mam Man halkından bir kadın; Todos Santos, Huehuetenango, Guatemala
Kaqchikel halkından bir adam; Los Encuentros, Solola, Guatemala
Karo halkından bir kadın; Omo Nehri, Güney Batı Etiyopya
Udege halkından bir adam; Krasny Yar, Primorie, Sibirya Uzak Doğu
Yukaghir halkından bir kadın; Kolyma Nehri, Yakutistan, Kuzeydoğu Sibirya Tayga Bölgesi