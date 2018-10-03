Sonbaharda Bozcaada (Bozcaada gezi rehberi)
Şirin sokakları, cumbalı evleri, mükemmel plajları ve lezzetleriyle Bozcaada sonbahar için ideal bir tatil rotası. Brandlifemag.com editörlerinin gözünden Bozcaada'yı geziyoruz.
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Siz de tatil yapmak için sonbaharı bekleyenlerden misiniz? Belki de sezon bitmeden son bir kez daha denize girmek istiyorsunuz? Yaz mevsiminin kalabalıkları sokaklarından çekildiğinde tadını daha fazla çıkaracağınız Bozcaada sadece bir iki günlük bir kaçamak için size bile dopdolu bir tatil yaşatabilecek kadar zengin bir yer.
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2Ege’nin bu güzel adasına ulaşım Geyikli’den kalkan feribotlarla yapılıyor. Adanın merkezi yürüyerek gezilebilecek kadar küçük. İskelenin bir tarafı Rum diğer tarafı ise Türk mahallesi olarak adlandırılıyor. Özellikle Rum tarafının sokakları, günün her öğünü için leziz çeşitler sunan restoran ve kafelerle dolu. Ayrıca bu sokakların her bir köşesi size fotoğraflamalık muhteşem görüntüler de sunacak.
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Adanın en meşhur kahvaltılarından biri Çiçek Pastanesi’nde, buranın taptaze kurabiyelerini de denemeden geçmemenizi öneririz. Maya da sağlıklı çeşitleriyle leziz bir kahvaltı sunuyor. Coffee Shelter da Bozcaada’da üçüncü dalga kahve keyfi yapabileceğiniz bir adres.
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Bozcaada’daki restoranlar elbette özellikle deniz ürünleriyle öne çıkıyor. Meze konusunda her biri birbirinden başarılı olan bu restoranlar arasında en beğenilenleri Simyon, Battı Balık ve Sandal. Sezonda rezervasyonsuz yer bulmanın neredeyse imkansız olduğu bu restoranlar sonbaharda tenhalaşıyor; böylece huzurlu bir yemek keyfi yaşama şansınız artıyor. Eğer bir süreliğine deniz ürünü ve meze yemek yerine farklı bir tat arayışına girerseniz Tayyare Pizza’da uçak koltuklarına oturup bağ manzaraları seyrerek lezzetli pizza çeşitlerini deneyebilirsiniz.
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Bozcaada’da deniz mevsimi Ekim ayının sonuna kadar devam ediyor, hatta suyunun soğukluğuyla bilinen Bozcaada’da denizin en sıcak olduğu aylar Eylül ve Ekim. Berrak denizinin keyfini isterseniz Ayazma, Habbele gibi plajlarda çıkarabilir, buradaki tesislerin şezlong ve şemsiye gibi hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Ayazma plajının yukarısında deniz manzarasını alabildiğine gözlerinizin önüne seren salaş restoranlar bulunuyor. Eğer kaşif ruhunuz öne çıkarsa ve adaya aracınızla gittiyseniz, ada çevresinde durup denize girebileceğiniz irili ufaklı onlarca ıssız koy da bulunuyor.
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Adanın en önemli lezzeti ise elbette burada yetişen üzümlerle yapılan şaraplar. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen bağ bozumunun ardından aracınızla bağ evlerini ziyaret etmek ve tadım yapıp yerel şaraplardan satın almak harika bir fikir. Merkezde de üreticilerin özel satış noktalarını bulabilirsiniz. Adaya özgü domates reçeli de kahvaltılarınıza ilginç bir tat katacak.
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Bozcaada’da konaklama seçenekleri bol. İster merkezdeki eski taş evlerin otantik odalarında, isterseniz merkezden daha uzak kesimlerdeki bağ evlerinde konaklayabilirsiniz. Hangisini tercih ederseniz edin, ada havasını sonuna kadar koklayacağınızdan emin olabilirsiniz.
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Adada yapmadan dönmeniz gereken bir aktivite daha var, o da en batı ucundaki Polente Feneri’nin olduğu burna giderek, rüzgar güllerinin sakin sakin salınması eşliğinde gün batımını izlemek. Yazın çok kalabalık olsa da sonbaharın huzuru adayı kapladığında, manazarayla aranıza girecek kişi sayısı da azalıyor. Adanın büyülü bir başka köşesi ise Ayazma Manastırı. Buranın çınar ağaçlarıyla süslü bahçesindeki kafede keyif yapmanız da tatilinizden aldığınız huzuru zirveye taşıyacak.