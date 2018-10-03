Sonbaharda Bozcaada (Bozcaada gezi rehberi)

Siz de tatil yapmak için sonbaharı bekleyenlerden misiniz? Belki de sezon bitmeden son bir kez daha denize girmek istiyorsunuz? Yaz mevsiminin kalabalıkları sokaklarından çekildiğinde tadını daha fazla çıkaracağınız Bozcaada sadece bir iki günlük bir kaçamak için size bile dopdolu bir tatil yaşatabilecek kadar zengin bir yer.