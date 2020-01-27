Sosyal medya bu iş ilanını konuşuyor: Ne elektrik ne internet var ama binlerce kişi başvurdu

İrlanda'nın en batısında yer alan Great Blasket Adası, son günlerde sıra dışı bir iş ilanıyla gündemde.
Adada yer alan 21 kişi kapasiteli otelin işletme işlerini üstlenecek ‘temel hayatta kalma becerileri’ olan 2 kişi aranıyor.
Elektrik veya internetin bulunmadığı adada çalışacak kişiler, otelin yanı sıra küçük bir kafenin işletmesinden de sorumlu olacak.
Büyük Blasket Adası’nda elektrik yerine mum ve evlerin ısınması için sobalar kullanılıyor. Sıcak suyun da olmadığı adada soğuk suya ulaşmak içinse pınara gitmek gerekiyor. Bununla birlikte adada sürekli olarak şiddetli rüzgarlar esiyor.
Mülkün sahipleri Alice Hayes ve Billy O'Connor, sosyal ağlarda verdikleri ilanda ‘hayatta kalma becerileri’ olan adayların arandığını vurguluyor.
İlanı paylaştıktan sonra binlerce geri dönüş aldıklarını söyleyen Alice Hayes, “Alaska'dan Güney Afrika'ya kadar birçok yerden insanlar adada çalışmaya talip oldu” dedi.
Söz konusu işin özgün bir pozisyon olduğunu belirten Hayes, ateş, mum, soba, yaban hayatı ve doğa gibi getirilerin olduğunu vurguladı.
Hayes, ödenecek maaşla ilgili bir açıklamada ise bulunmadı.
Yüzyıllar boyunca yerleşimin olduğu ve halkın geçimini balıkçılık, çiftçilik ve dokumacılık yaparak sağladığı adanın son sakini 1953 yılında burayı terk etmiş.
Pansiyonu geçtiğimiz yıl işleten Lesley Kehoe ve Gordon Bond çifti, Dublin'deki işlerini bırakarak geldikleri adada çok mutlu bir altı ay geçirdiklerini söyledi.