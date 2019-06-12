Sosyal medyada ünlenen Rize'deki çay bahçesi turist akınına uğruyor
DHA
Rize'nin Çayeli ilçesi Haremtepe köyünde Kenan Çiftçi özenle ekerek düzenlediği çay bahçesi, bitişiğindeki ahşap evle birlikte görsel şölen sunuyor. Sosyal medyada ünü her geçen yayılan çay tarlası, ziyaretçilerin akınına uğruyor.
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Doğu Karadeniz Bölgesi'nde en önemli geçim kaynakları arasında çay tarımı, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerinde ilgi odağı oluyor.
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2Çayeli ilçesi Haremtepe köyünde Kenan Çiftçi özenle ekerek düzenlediği çay bahçesi, bitişiğindeki ahşap evle birlikte görsel şölen sunuyor.
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Sosyal medyada ünü her geçen gün yayılan çay bahçesi ziyaretçilerin akınına uğruyor. Yerli- yabancı turistler çay bahçesibde fotoğraf çektiriyor, selfie yapıyor.
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4Çay tarlası sahibi Kenan Çiftçi, hergün onlarca ziyaretçinin bahçeyi görmeye geldiğini belirterek "İlgi çok fazla. Herkes gelip fotoğraf çektiriyor. Buda beni mutlu ediyor" dedi.
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