Su altındaki antik yoldan Çarpanak Adası'na ulaştılar

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel ise etkinlik kapsamında Çarpanak Adası’na antik yoldan su altı yürüyüşü yapıldığını belirterek, "Etkinlik kapsamında dalgıçlarımız antik yoldan su altı yürüyüşü yaptı. Biz bu antik yola vurgu yapmak istedik. Bu adanın tarihi bir geçmişi var. Bu adalarımızın diğer adalar gibi özellikle de Akdamar Adamız gibi turizme kazandırılması için bir farkındalık etkinliği yaptık.