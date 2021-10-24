Şuayb Antik Kenti, surları ve dehlizleriyle ilgi çekiyor

Haberler 24.10.2021 - 09:36
Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, bölgede oldukça ilginç yapıların bulunduğunu anlattıb
Çoban "Kentimizde en çok ilgi çeken ve gizemli olan tarihi yerlerin arasında Şuayip Antik Şehri geliyor. Burada çok sayıda kabartma ve heykeller var. Yine çok sayıda mağara var. Burada kutsal dinler için büyük önem taşıyan Hz. Musa kuyusu var. Sadece buradaki antik kentler için bölgeye gelen turistler var" dedi.
Çoban "Şanlıurfa'da çokça kaya mezarı bulunmaktadır. Tüm kaya mezarlarına bir iki merdivenle inilebiliyor veya zeminde direkt giriş yapılabiliyor. Burada yaklaşık bir buçuk metre derinlikten aşağıya inip ondan sonra kaya mezarlarına geçiliyor bu da oldukça ilginç ve dikkat çekici oluyor" diye konuştu.
Özellikle Harran bölgesinde çok sayıda tarihi yapıya rastlandığını vurgulayan Türkmen, "Burası tarihi Harran ve Karahantepe'nin ardından gelen çok önemli bir destinasyon. Şuayip Antik Kenti'nin mutlaka kazı alanına dahil edilmesi gerekiyor" dedi.
Türkmen "Özellikle burada bir destinasyon alanı oluşturmamız gerekiyor. Bir bölgeyi tanıtabilmek için tek başına bir unsur bir değer yeterli olmuyor. İnşallah alt yapıyı ve sosyal donatıları da bu bölgede daha fazla geliştiririz. Mağaraları o bölgeyi bir bütün olarak ele aldığımızda alt yapımızı da geliştirebilirsek daha çok ziyaretçiyi o bölgeye götürebiliriz" diye konuştu.
Bölgeye gezi için Bursa'dan gelen Hüseyin Çelik ise antik kenti çok beğendiğini dile getirdi.