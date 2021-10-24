Şuayb Antik Kenti, surları ve dehlizleriyle ilgi çekiyor

Türkmen "Özellikle burada bir destinasyon alanı oluşturmamız gerekiyor. Bir bölgeyi tanıtabilmek için tek başına bir unsur bir değer yeterli olmuyor. İnşallah alt yapıyı ve sosyal donatıları da bu bölgede daha fazla geliştiririz. Mağaraları o bölgeyi bir bütün olarak ele aldığımızda alt yapımızı da geliştirebilirsek daha çok ziyaretçiyi o bölgeye götürebiliriz" diye konuştu.