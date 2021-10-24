Şuayb Antik Kenti, surları ve dehlizleriyle ilgi çekiyor

Şanlıurfa'da adını Hazreti Şuayb'den alan antik kent, mimarisiyle dikkati çekiyor. Kent merkezine 80 kilometre uzaklıktaki antik kent, Harran ilçesine bağlı Özkent Mahallesi'nde yer alıyor.

Haberler 24.10.2021 - 09:36

Şuayb Antik Kenti, surları ve dehlizleriyle ilgi çekiyor - 1
Peygamberler Şehri olarak bilinen Şanlıurfa'da bazı kaynaklarda Şuayb Peygamber'in Hazreti Musa ile buluştuğu mekan olduğu rivayet edilen Şuayb Antik Kenti, çok sayıdaki kaya mezarı üzerine kesme taşlardan yapıların göze çarptığı oldukça geniş bir alana yayılıyor. Antik kent, yer yer izleri görülen surlarla çevrili bir yapıyı oluşturuyor.
Şuayb Antik Kenti, surları ve dehlizleriyle ilgi çekiyor - 2
Halk arasında Şuayb Peygamber'in yaşadığına inanılan kentteki bir mağara, Şuayb Peygamber'in makamı olarak ziyaret ediliyor. Bölgedeki çocuklar ise gelen turistleri karşılayarak antik kentin tarihini ve Hazreti Şuayb'in hikayesini ziyaretçilere anlatmaya çalışıyor.
Şuayb Antik Kenti, surları ve dehlizleriyle ilgi çekiyor - 3

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, bölgede oldukça ilginç yapıların bulunduğunu anlattıb 

Şuayb Antik Kenti, surları ve dehlizleriyle ilgi çekiyor - 4

Çoban "Kentimizde en çok ilgi çeken ve gizemli olan tarihi yerlerin arasında Şuayip Antik Şehri geliyor. Burada çok sayıda kabartma ve heykeller var. Yine çok sayıda mağara var. Burada kutsal dinler için büyük önem taşıyan Hz. Musa kuyusu var. Sadece buradaki antik kentler için bölgeye gelen turistler var" dedi. 

Şuayb Antik Kenti, surları ve dehlizleriyle ilgi çekiyor - 5

Çoban "Şanlıurfa'da çokça kaya mezarı bulunmaktadır. Tüm kaya mezarlarına bir iki merdivenle inilebiliyor veya zeminde direkt giriş yapılabiliyor. Burada yaklaşık bir buçuk metre derinlikten aşağıya inip ondan sonra kaya mezarlarına geçiliyor bu da oldukça ilginç ve dikkat çekici oluyor" diye konuştu.

Şuayb Antik Kenti, surları ve dehlizleriyle ilgi çekiyor - 6
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Komitesi Başkanı Mehmet Kamil Türkmen ise kentin tarihi ve arkeoloji anlamında çok sayıda önemli mekana ev sahipliği yaptığını söyledi.
Şuayb Antik Kenti, surları ve dehlizleriyle ilgi çekiyor - 7

Özellikle Harran bölgesinde çok sayıda tarihi yapıya rastlandığını vurgulayan Türkmen, "Burası tarihi Harran ve Karahantepe'nin ardından gelen çok önemli bir destinasyon. Şuayip Antik Kenti'nin mutlaka kazı alanına dahil edilmesi gerekiyor" dedi. 

Şuayb Antik Kenti, surları ve dehlizleriyle ilgi çekiyor - 8

Türkmen "Özellikle burada bir destinasyon alanı oluşturmamız gerekiyor. Bir bölgeyi tanıtabilmek için tek başına bir unsur bir değer yeterli olmuyor. İnşallah alt yapıyı ve sosyal donatıları da bu bölgede daha fazla geliştiririz. Mağaraları o bölgeyi bir bütün olarak ele aldığımızda alt yapımızı da geliştirebilirsek daha çok ziyaretçiyi o bölgeye götürebiliriz" diye konuştu. 

Şuayb Antik Kenti, surları ve dehlizleriyle ilgi çekiyor - 9

Bölgeye gezi için Bursa'dan gelen Hüseyin Çelik ise antik kenti çok beğendiğini dile getirdi.

Şuayb Antik Kenti, surları ve dehlizleriyle ilgi çekiyor - 10
Şuayb Antik Kenti'nden fotoğraflar...
Şuayb Antik Kenti, surları ve dehlizleriyle ilgi çekiyor - 11
Şuayb Antik Kenti, surları ve dehlizleriyle ilgi çekiyor - 12
Şuayb Antik Kenti, surları ve dehlizleriyle ilgi çekiyor - 13

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