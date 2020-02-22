Şubat ayında Türkiye'de denize girilebilecek 15 yer

Türkiye'nin bir yanında kış mevsimi tüm hızıyla devam ederken, güney sahillerinde durum tam tersi. Vatandaşlar, hava sıcaklığının 22 derece, deniz suyu sıcaklığının 18 dereceye yükselmesini fırsat bilip, denizin keyfini çıkartıyor. Hava koşullarının uygun olduğu günlerde birçok yerde tekne turları da devam ediyor. İşte şubat ayında Türkiye'de denize girilebilecek 15 yer...

ntv.com.tr 22.02.2020 - 10:10

1- İZTUZU - DALYAN / MUĞLA

2- ALANYA / ANTALYA

3- BELEK / ANTALYA

4- SAMANDAĞ SAHİLİ / HATAY

5- KELEBEKLER VADİSİ / MUĞLA

6- PATARA / ANTALYA

7- KIZKALESİ / MERSİN

8- ÇIRALI - OLİMPOS / ANTALYA

9- SARIGERME / MUĞLA

10- KONYAALTI / ANTALYA

11- FETHİYE / MUĞLA

12- KAPUTAŞ / ANTALYA

13- KABAK KOYU / MUĞLA

14- ÇAMYUVA / ANTALYA

15- TEKİROVA / ANTALYA

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