Sular çekilince Sevgi Adası’na yürüdüler

DHA 05.09.2021 - 17:22
Hafta sonu tatilini dışarıda geçirmek isteyenler, normalde kayık ve sandallarla gidilen adaya bu kez araçlarıyla ya da yürüyerek gittiler. Bazı kişiler de fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştirdi.
Oğluyla birlikte adaya yürüyen Dilara Şengül, “Kıyıda yürüyorduk, suyun çekildiğini gördük, yol açılmış. Oğlum da gitmek istedi. Biz de yürüyerek adaya gittik. Daha önce tekneyle geçiliyordu. Bizim için değişik bir deneyim oldu” dedi.
Nuri Sarıyıldız ise ilk kez ailesiyle Sevgi Adası’na gittiklerini ve yaya olarak buraya ulaşmanın enteresan olduğunu söyledi.