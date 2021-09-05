Sular çekilince Sevgi Adası’na yürüdüler

Adana’da Seyhan Baraj Gölü’nde su seviyesinin düşmesiyle, göldeki 'Sevgi Adası’na giden yol da ortaya çıktı. Normalde kayık ve sandallarla gidilen adaya vatandaşlar, bu kez araçlarıyla veya yaya olarak ulaştı.

DHA 05.09.2021 - 17:22

Sular çekilince Sevgi Adası’na yürüdüler - 1
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Adana'da, yaz aylarında yağışın az olması nedeniyle Seyhan Baraj Gölü’nde su seviyesi de düştü.
Sular çekilince Sevgi Adası’na yürüdüler - 2

SULAR KIYIDAN 500 METRE ÇEKİLDİ

Suların, kıyıdan yaklaşık 500 metre kadar çekilmesiyle, gölün ortasındaki Sevgi Adası’na bağlantı sağlayan yol da ortaya çıktı.
Sular çekilince Sevgi Adası’na yürüdüler - 3

Hafta sonu tatilini dışarıda geçirmek isteyenler, normalde kayık ve sandallarla gidilen adaya bu kez araçlarıyla ya da yürüyerek gittiler. Bazı kişiler de fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştirdi.

Sular çekilince Sevgi Adası’na yürüdüler - 4

Oğluyla birlikte adaya yürüyen Dilara Şengül, “Kıyıda yürüyorduk, suyun çekildiğini gördük, yol açılmış. Oğlum da gitmek istedi. Biz de yürüyerek adaya gittik. Daha önce tekneyle geçiliyordu. Bizim için değişik bir deneyim oldu” dedi.

Sular çekilince Sevgi Adası’na yürüdüler - 5

Nuri Sarıyıldız ise ilk kez ailesiyle Sevgi Adası’na gittiklerini ve yaya olarak buraya ulaşmanın enteresan olduğunu söyledi.

Sular çekilince Sevgi Adası’na yürüdüler - 6
Sular çekilince Sevgi Adası’na yürüdüler - 7

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