Sultandağı'nda kiraz bahçeleri göz kamaştırdı

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde kiraz ağaçları baharın gelmesi ile çiçek açtı. Kiraz ağaçlarının bulunduğu bahçeler havadan ve karadan görüntülendi. Baharın müjdecisi olarak kabul edilen çiçek açan kiraz ağaçları manzarasıyla göz kamaştırdı.

İHA 24.04.2020 - 17:55

Kiraz üretiminde önemli bir yere sahip olan Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesindeki kiraz bahçeleri çiçek açtı.
22 bin hektarlık alan üzerinde bulunan kiraz bahçeleri hem havadan hem de karadan fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek tarafından görüntülendi.
Yılda 40 bin ton kirazın üretildiği bahçelerde çiçek açan kiraz ağaçları büyüleyici manzaralar oluşturdu.
Fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktaları haline gelen çiçek açmış kiraz bahçelerinin yanında arıcılık faaliyetleri de hız kazanmış durumda.

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