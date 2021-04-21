Suyu 30 metre çekilen Salda Gölü'nün çamur çukurları kapanıyor

DHA 21.04.2021 - 12:43
Beyaz kumu ve turkuaz mavisi suyuyla son yılların en önemli cazibe merkezleri arasında yer alan Salda Gölü, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nce (NASA) Mars'taki Jezero Krateri'yle benzer özellikler gösterdiğinin açıklanması sonrası daha fazla ilgi gördü.
'TÜRKİYE'NİN MALDİVLER'İ SALDA GÖLÜ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), resmi internet sitesinde, “Mars’a giderek Jezero Krateri'ni göremeyebilirsiniz ama ona en çok benzeyen yeri ziyaret edebilirsiniz, yani Türkiye'deki Salda Gölü'nü..." ifadelerini kullanmıştı.
Göle gelen ziyaretçiler, insan sağlığına ve cilde faydası olduğu inanışıyla göl kıyısında çukurlar açarak, çamur banyosu yaptı. Gölün Beyaz Adalar kısmında çok sayıda çamur çukuru oluştu.
Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca, 15 Ekim 2020'de Beyaz Adalar kısmına ziyaretçi yasağı getirildi. Burdur Valiliği de Beyaz Adalar kısmında çamur banyosu yapılmasını, kil ve çamur alınmasını yasakladı.
Beyaz Adalar kısmının ziyarete kapatılmasının üzerinden geçen yaklaşık 6 aylık sürede, göl sahilindeki çamur çukurları doğanın kendi kendini yenilemesi sonucu kapanmaya başladı. Sahildeki çamur çukurlarının gözle görülür şekilde kapandığı gözlendi.
Ziyaretçi kısıtlamasıyla gölde su kalitesinin yükseldiği tespit edilirken, Türkiye'de ilk defa 'dumansız hava sahası' uygulanan göl olan Salda Gölü'nün kıyısında sigara içmek de yasaklandı. Göl aynasına kadar girilerek, doğal dokuya zarar veren araç girişi, ahşap bariyerler yapılarak engellendi. Alanın otopark ihtiyacı, 2 kilometre uzaklıkta sit alanı dışında bir alana yönlendirilirken alan 7/24 kamera sistemi ile izleniyor.