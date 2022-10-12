Suyu çekilen İznik Gölü'nde tarihi bazilika gün yüzüne çıktı

Marmara Bölgesi'nin en büyük gölü olan İznik Gölü'nde 8 yıl önce 2 metre derinlikte keşfedilen bin 500 yıllık bazilika kuraklıkla birlikte su yüzeyine çıktı.

Suyu çekilen İznik Gölü'nde tarihi bazilika gün yüzüne çıktı - 1

İznik Gölü'nde yaşanan su çekilmesi nedeniyle, 2014'te keşfedilen batık bazilika kalıntısının büyük bölümü görünür hale geldi.

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Suyu çekilen İznik Gölü'nde tarihi bazilika gün yüzüne çıktı - 2

Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin 5. büyük doğal gölü olan yaklaşık 300 kilometrekarelik İznik Gölü, mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkileniyor.

Suyu çekilen İznik Gölü'nde tarihi bazilika gün yüzüne çıktı - 3

Gölde, kıyıdan yer yer 50 metreye varan çekilme gözlendi.

Suyu çekilen İznik Gölü'nde tarihi bazilika gün yüzüne çıktı - 4

Çekilme, 8 yıl önce kıyıdan 20 metre açıkta, 1,5-2 metre derinlikte bulunan, 1500 yıl önce Aziz Neophytos adına inşa edildiği belirlenen ve su altı arkeoloji müzesine dönüştürülmesi için çalışma yürütülen bazilika bölgesinde de etkili oldu.

Suyu çekilen İznik Gölü'nde tarihi bazilika gün yüzüne çıktı - 5

Bazilikanın büyük bölümü gölün yüzeyinde görünür hale gelerek kıyıyla birleşti.

Suyu çekilen İznik Gölü'nde tarihi bazilika gün yüzüne çıktı - 6

İznik Müzesinin eski müdürlerinden Taylan Sevil, AA muhabirine, özellikle iklim değişikliğinin İznik Gölü'ndeki su seviyesini olumsuz etkilediğini söyledi.

Suyu çekilen İznik Gölü'nde tarihi bazilika gün yüzüne çıktı - 7

Bazilikanın arkeolojik bakımdan önemli olduğunu belirten Sevil, "Tarihi bazilika dünya arkeoloji tarihinde yüzyılın keşiflerinden biri olarak kabul edilir. Birkaç yıl öncesine kadar göl içinde olan bazilika, suyun çekilmesi nedeniyle yaya olarak gezilebilecek duruma geldi yani karayla birleşti. Sadece bu değil, antik liman mendireği de ortaya çıktı. Bunlar ilk defa su yüzüne çıkan şeyler. Geçen yıllarda çok azken bu sene yürüyerek gezilebilecek durumda." dedi.

Suyu çekilen İznik Gölü'nde tarihi bazilika gün yüzüne çıktı - 8

"20 YILLIK İŞLETMECİYİM İLK KEZ TANIK OLDUM"

İznik Gölü kıyısında 20 yıllık işletmesi bulunan Bekir Uslu, “Gördüğüm manzara karşısında çok şaşkınım. Gerçekten durum çok vahim. Artık yetkililere sesleniyorum. Kuraklık had safhaya ulaştı. Buna önlem alınması lazım. Çünkü bazilika artık gün yüzüne çıktı. Üzerine çıkıp rahatlıkla gezebilirsiniz. Bu kuraklık geçen yıla göre yüzde 50 daha arttı. Diğer yerlerde kuraklık 150-200 metreye kadar ulaştı. Eğer bu böyle devam ederse gölümüzü kaybetmek üzereyiz. Lütfen artık herkes elini taşın altına koysun” diye konuştu.

Suyu çekilen İznik Gölü'nde tarihi bazilika gün yüzüne çıktı - 9
Suyu çekilen İznik Gölü'nde tarihi bazilika gün yüzüne çıktı - 10
Suyu çekilen İznik Gölü'nde tarihi bazilika gün yüzüne çıktı - 11
Suyu çekilen İznik Gölü'nde tarihi bazilika gün yüzüne çıktı - 12
Suyu çekilen İznik Gölü'nde tarihi bazilika gün yüzüne çıktı - 13
Suyu çekilen İznik Gölü'nde tarihi bazilika gün yüzüne çıktı - 14
Suyu çekilen İznik Gölü'nde tarihi bazilika gün yüzüne çıktı - 15

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