Suyu çekilen İznik Gölü'nde tarihi bazilika gün yüzüne çıktı

Bazilikanın arkeolojik bakımdan önemli olduğunu belirten Sevil, "Tarihi bazilika dünya arkeoloji tarihinde yüzyılın keşiflerinden biri olarak kabul edilir. Birkaç yıl öncesine kadar göl içinde olan bazilika, suyun çekilmesi nedeniyle yaya olarak gezilebilecek duruma geldi yani karayla birleşti. Sadece bu değil, antik liman mendireği de ortaya çıktı. Bunlar ilk defa su yüzüne çıkan şeyler. Geçen yıllarda çok azken bu sene yürüyerek gezilebilecek durumda." dedi.