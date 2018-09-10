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Tangonun başkenti: Buenos Aires

brandlife

Güney Amerika’nın vazgeçilmez noktalarından Arjantin’in başkenti Buenos Aires’in “tadı” her anlamda nasıl çıkarılır? Brandlife dergisi yazarı Beste Balki'nin gözünden Buenos Aires...

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    Arjantin denince akla gelen şeylerin başında hiç kuşkusuz şarap, kırmızı et ve diğer yerel lezzetleri geliyor. Ve doğal olarak, Buenos Aires sokaklarında yürürken gözünüze birçok “Argentinian steakhouse” takılıyor. Bu restoranlar arasında, adından en çok söz ettirenlerinden bir tanesiyse Don Julio Parrilla.
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    DON JULIO PARRILLA

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    Şehir merkezine yakın olan Palermo bölgesinde bulunan Don Julio Parrilla restoranında yiyeceğiniz bir akşam yemeğinde, Arjantin şaraplarının ve kırmızı etin tadını çıkarabilirsiniz. Parrilla, İspanyolca da ızgara et anlamına geliyor. Restoranın atmosferi ise oldukça ilgi çekici. Restoran sahipleri, yıllardır seçkin müşterilerin içtiği şarapların şişelerini saklamış ve bu müşterilerden şişelerin üstüne kısa notlar yazmalarını istemiş.

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    Kendine has dekorasyonu ve müthiş lezzetleriyle Don Julio, Buenos Aires’in en iyi 10, Latin Amerika’nın ise en iyi 50 restoranı arasında gösteriliyor.
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    Arjantin’in yemek kültürünü keşfettikten sonra seyahatinizi Buenos Aires’in en iyi tango mekanlarından birinde, şık bir yemek ve şarap eşliğinde izleyeceğiniz bir tango gösterisiyle taçlandırabilirsiniz.
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    PUERTO MADERO

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    Şehrin liman bölgesi olan, lüks konut ve otelleriyle göz kamaştıran Puerto Madero, şehrin tarihi dokusu ile modern hayatı bütünleştiren bir semt.

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    MADERO TANGO

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    Puerto Madero’da bulunan Madero Tango’da şehrin en etkileyici tango gösterilerinden birini izleyebilirsiniz. Yine aynı bölgede yer alan Hotel Madero, Buenos Aires’in en şık otellerinden bir tanesi. Stil, konfor ve tasarımı buluşturan bir konsept ve göz alıcı şehir manzaraları için güzel bir konaklama adresi.
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    CASA ROSADA

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    Buenos Aires’in eğlence ve yemek dünyasının yanı sıra, bir de tarihine göz atmak lazım. Arjantin deyince bilinmesi gereken isimlerin başında Eva Peron geliyor. Eski cumhurbaşkanı Juan Peron’un eşi Eva Peron veya kısa adıyla Evita, işçi sınıfının destekçisi olarak görülüyor ve Arjantinli kadınlara 1947’de oy kullanma hakkı vermesiyle biliniyor.
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    EVA PERON'UN RECOLETA'DAKİ MEZARI

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    1996 yapımı Evita filmini izlediyseniz, Madonna’nın, Arjantin devlet başkanlarının evi olan Casa Rosada’nın balkonundan halka yaptığı konuşmayı hatırlayacaksınız. Eva Peron’un mezarını, Buenos Aires’teki, ünlü devlet adamlarının ve ülkenin önde gelen isimlerinin anıt mezarlarının bulunduğu Recoleta Mezarlığı’nda ziyaret edebilirsiniz.

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    Yeme içme, eğlence, dans ve tarihin bir arada bulunduğu Buenos Aires, keşfetmeniz için sizleri bekliyor…

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    MENDOZA'DAKİ ÜZÜM BAĞLARI

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    BUENOS AIRES SOKAKLARINDA TANGO

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    TANGO

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