Taraklı evleri görenleri tarihi yolculuğa çıkarıyor

Haberler - İHA 07.12.2021 - 12:33
İki ve üç katlı olan yapılar Osmanlı mimarisini yansıtmanın yanı sıra ziyarete gelenleri de tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.
Doğa ile iç içe olan ve Osmanlı döneminden günümüze uzanan tarihi Taraklı evleri ilçeye özel bir hava katıyor.
Sokak dokusu bozulmayan Taraklı Evleri’nin bulunduğu yer sit alanı ilan edilerek koruma altına alınırken 2021 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından “En İyi Turizm Kırsal Yerleşimleri ve Köyleri Girişimi” ödülüne layık görüldü.
Tarihi Taraklı evleri hakkında bilgi veren Alaattin Yılmaz, Bizans döneminde Bytinia veya Dablar olarak telaffuz edilen ilçenin Osmanlı Devleti kurucusu Osman Bey’in ilk fethettiği topraklardan olduğunu söyledi.
Evlerin Osmanlı mimarisinin bütün özelliklerini taşıdığını aktaran Yılmaz, yaklaşık 100 evin tescilli olduğunu belirterek, “Bu şehir Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey tarafından fethedilen ilk yerleşim alanlarından dolayısıyla Taraklı, Osmanlı Devleti’nin kuruluş toprağı Osmanlı Beyliği’nin Anadolu Selçuklu'ya yarı bağımlı olduğunu göz önüne alırsak Taraklı’nın bize bu iki büyük İslam devletinden miras kaldığını anlayabiliriz” dedi.
Evlerin dış ve iç mimarisi hakkında konuşan Yılmaz, “Taraklı evleri Osmanlı mimarisinin hemen hemen tüm özelliklerini taşır. Duvarları yüksek, binalar iki üç katlı, zemin katı ağır, depo, kiler olarak kullanılır. Pencerelerinde ikinci katından itibaren ahşap kafesler vardır bunlara muşabak denir, bunların amacı evin içinden dışarısı görülür ama dışarıdan içerisi görünmez.Taraklı evleri cumbalıdır, mekanın geniş gözükmesi için cephe yerine oturulduğu zaman üç cephe birden görünür” diye konuştu.
Kültür turizmi açısından ilçenin ilgi gördüğünü belirten Yılmaz, “Taraklı’ya ilgi yoğun bu sebeple yurtiçi ve yurtdışından turizm amaçlı ziyaretler düzenleniyor. Taraklı’da 100 civarında ev tescilli, bunlardan yaklaşık 6 tanesi restore edildi. Diğerleri de restore edilmeyi bekliyor. Bu doğrultuda devletin evlerin restorasyonuna katkıda bulunmasını istiyorum” şeklinde konuştu.