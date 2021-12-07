Taraklı evleri görenleri tarihi yolculuğa çıkarıyor

TARAKLI EVLERİ OSMANLI MİMARİSİNİN HEMEN HEMEN TÜM ÖZELLİKLERİNİ TAŞIR

Evlerin dış ve iç mimarisi hakkında konuşan Yılmaz, “Taraklı evleri Osmanlı mimarisinin hemen hemen tüm özelliklerini taşır. Duvarları yüksek, binalar iki üç katlı, zemin katı ağır, depo, kiler olarak kullanılır. Pencerelerinde ikinci katından itibaren ahşap kafesler vardır bunlara muşabak denir, bunların amacı evin içinden dışarısı görülür ama dışarıdan içerisi görünmez.Taraklı evleri cumbalıdır, mekanın geniş gözükmesi için cephe yerine oturulduğu zaman üç cephe birden görünür” diye konuştu.