Tarih öncesi mağaralar havadan görüntülendi

Eskişehir'in İnönü ilçesinde prehistorik çağlardan (tarih öncesi) günümüze kadar gelen ve turizm açısından büyük öneme sahip tarihi mağaralar drone ile havadan görüntülendi.

İHA 16.06.2020 - 16:22

Tarih öncesi mağaralar havadan görüntülendi - 1

Eskişehir’in İnönü ilçesinin güneyini boydan boya kaplayan volkanik kökenli dağların kuzeye bakan tarafında büyüklü küçüklü birçok mağara yer alıyor.

Tarih öncesi mağaralar havadan görüntülendi - 2

Prehistorik çağlarda konut olarak kullanılan mağaraların tabanlarında Bakır Çağı'na ait çanak çömlek gibi bulgulara da rastlanıyor.

Tarih öncesi mağaralar havadan görüntülendi - 3

Frigya, Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti’nin izlerini taşıyan mağaralar, kimi zaman sığınak kimi zaman da kale olarak kullanıldı.

Tarih öncesi mağaralar havadan görüntülendi - 4

Yerden yaklaşık 25 metre yükseklikte bulunan mağaralara 105 basamaklı merdiven yoluyla ulaşılıyor.

Tarih öncesi mağaralar havadan görüntülendi - 5

Genişliği 27 metre, arkaya uzunluğu da 20 metre olan tarihi mağaralar drone ile havadan görüntülendi.

Tarih öncesi mağaralar havadan görüntülendi - 6

İlçeyle bütünleşen tarihi mağaralar havadan görünümü ile görenleri hayran bırakıyor.

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