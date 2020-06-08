Tarihi Bazda Mağaraları'nın duvarları yazı tahtasına döndü

İÇİNDEN ÇIKARILAN TAŞLARLA TARİHİ YAPILAR İNŞA EDİLDİ

Arkeologlar, gizemli yapısı ile görenlerin ilgisini çeken mağaranın, geçmişte yaz aylarında sıcaktan korunmak için de kullanıldığını ifade etti. Roma döneminde aktif hale getirilen taş ocağının içindeki taşların kesilerek çıkarılması ile doğal mağaraya dönüştüğünü anlatan arkeologlar, "Harran'ın dışındaki bölgede yolun iki tarafında bulunan mağaralardaki nahit taşları, 10-15 metre yüksekliğinde ve bazı noktaların iki katlı şekilde bloklar halinde çıkarılmış.