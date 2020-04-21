Tarihi Hasankeyf'e 3 limandan ulaşılacak

"O dönem alay ettiklerini sanıyorduk fakat bugün bu güzellikleri artık görüyoruz. Bizim için hayaldi, gerçek oldu. Bu güzellikleri bize yaşatan devletimize Allah zeval vermesin. İnşallah burada çok daha güzel şeyler olacak. O dönem jet ski ile dendiğinde alay edilmişti ama hükümetimiz dediğini yaptı, sözünü yerine getirdi. Gördüğünüz gibi Mezopotamya vadisine deniz geldi"