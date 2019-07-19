Tarihi kentlere 'at sırtında seyahat'

Belgeselin yönetmeni Danilo Di Nucci de belgeselde, zorunlu olan bölgelerdeki seyahatin araçla yapıldığının belirtileceğini söyledi.

Dünyanın her yerinde insanların her şeyde olduğu gibi daha çok doğal olana yönelmeye başladığını anlatan Nucci, Şanlıurfa ve Mardin'e yapılacak atlı seyahatlerde ise özellikle turizm hareketliliğinin yoğun olmadığı dönemleri önereceklerini dile getirdi.

Bölgede gördüklerinin internette okuduklarından ve baktıklarından çok farklı olduğunu vurgulayan Nucci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milattan öncesine ait yapılara bu kadar yakın olabilmek, çıplak gözle görebilmek gerçekten muhteşem bir duygu. Bu seyahat, bambaşka bir deneyim sunuyor. Geldiğinizde çok derin bir tarih ve kültür sizi bekliyor. Bundan dolayı bu tür bir seyahate katılanların şanslı olabileceğini düşünüyoruz. Bu bölgeye gelenlerin eve dönerken çok zenginleşmiş olarak döneceği kesin. Bir de bu yapılan keşfin bizde bıraktığı kelimelerle anlatamayacağımız duygularla dönüyoruz. Çekimlerimizin bölgenin turizmine katkı sunacağına inanıyoruz"