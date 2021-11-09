Tarihi Payas Kalesi ziyarete açılıyor

Hatay’daki Payas Kalesi, bilimsel kurtarma kazılarıyla gün yüzüne çıkarılıp turizme kazandırılacak. Yakında ziyarete açılacak kalede, ziyaretçiler hem ibadetini yapabilecek hem de müzenin tarihini öğrenecek.

Haberler - Anadolu Ajansı 09.11.2021 - 12:16

Tarihi Payas Kalesi ziyarete açılıyor - 1

'ın Payas ilçesindeki etrafı hendeklerle çevrili Payas Kalesi, bilimsel kurtarma kazılarıyla turizme kazandırılmaya hazırlanıyor. 

Tarihi Payas Kalesi ziyarete açılıyor - 2

Orta Çağ'da Cenevizliler tarafından yapılan ve yıkıldıktan sonra 2. Selim tarafından yeniden inşa edilerek savunma kalesi olarak kullanılan Payas Kalesi'nde, ilk kazı 2018'de gerçekleştirildi.

Tarihi Payas Kalesi ziyarete açılıyor - 3

O dönemde avlusundaki mescit ve askeri kışlanın temellerine ulaşılan kazılar sonrası, her iki yapı restore edilerek ayağa kaldırıldı.

Tarihi Payas Kalesi ziyarete açılıyor - 4

Geçen ay Hatay Arkeoloji Müzesi koordinasyonunda 21 kişilik ekiple 2. etap kurtarma kazılarına başlanılan kalenin, avlusundaki koğuş, konut ve depoların temellerine de ulaşıldı.

Tarihi Payas Kalesi ziyarete açılıyor - 5

Yapıların gün yüzüne çıkarılması ve etrafındaki hendeklerin restore edilmesiyle Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nin hemen yanında yer alan kale, hizmete açılarak turizme kazandırılacak.

Tarihi Payas Kalesi ziyarete açılıyor - 6

"KALE ANADOLU'DA BİR İLK"

Kazı çalışmalarının devam ettiği yapının çok önemli bir Orta Çağ kalesi olduğunu söyleyen Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy, kalenin yüzyıllar içerisinde ticaret kervanlarını koruyan bir karakol, karargah ve hatta hapishane olarak kullanıldığını belirtti.

Tarihi Payas Kalesi ziyarete açılıyor - 7

Kale etrafı hendeklerle çevrili olduğu için Anadolu’da bir ilk olduğunu söyleyen Ersoy, "Kaledeki ilk bilimsel kurtarma kazıları 2018'de başladı. Restorasyon öncesi ön hazırlıktı. Kalenin içinde bulunan mescit ve kışla binasının sadece alt seviyede temelleri kalmıştı, restorasyon sonrası ayağa kaldırıldılar. Bu yıl hendeklerin restorasyonu öncesi kalenin katmanlarını görebilmek için iki yeni açma açıldı ve Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde belirttiği konutların temellerine rastlanıldı” dedi.

Tarihi Payas Kalesi ziyarete açılıyor - 8

ZİYARETÇİLER MESCİDİNDE NAMAZ KILIP KALEYİ GEZEBİLECEK

Kalenin kazı çalışmalarının ardından hizmete alınacağını ve avlusundaki kışlanın müze görevi göreceğini belirten Ersoy, "Kalenin içindeki kışla binası, müzeye çevrilerek bugüne kadar kazılarımızda bulunmuş tüm top gülleleri, toplar ve diğer Osmanlı'ya ait tabak, çini parçaları ve lüleler burada sergilenecek. Ziyaretçi geldiğinde mescidinde namaz kılıp, kaleyi gezebilecek, tarihle iç içe ibadetini yapıp müzesinde de tarihini öğrenecek” diye konuştu.

Tarihi Payas Kalesi ziyarete açılıyor - 9

Ersoy, aynı zamanda kalıntıların üzerinde ziyaretçiler için bir gezi güzergahı oluşturulacağını, kalenin hizmete açılmasıyla bölge turizmine önemli bir katkı sağlanacağını kaydetti.

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Tarihi Payas Kalesi ziyarete açılıyor - 11
Tarihi Payas Kalesi ziyarete açılıyor - 12
Tarihi Payas Kalesi ziyarete açılıyor - 13
Tarihi Payas Kalesi ziyarete açılıyor - 14
Tarihi Payas Kalesi ziyarete açılıyor - 15
Tarihi Payas Kalesi ziyarete açılıyor - 16
Tarihi Payas Kalesi ziyarete açılıyor - 17
Tarihi Payas Kalesi ziyarete açılıyor - 18
Tarihi Payas Kalesi ziyarete açılıyor - 19
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