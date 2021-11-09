Tarihi Payas Kalesi ziyarete açılıyor

Kale etrafı hendeklerle çevrili olduğu için Anadolu’da bir ilk olduğunu söyleyen Ersoy, "Kaledeki ilk bilimsel kurtarma kazıları 2018'de başladı. Restorasyon öncesi ön hazırlıktı. Kalenin içinde bulunan mescit ve kışla binasının sadece alt seviyede temelleri kalmıştı, restorasyon sonrası ayağa kaldırıldılar. Bu yıl hendeklerin restorasyonu öncesi kalenin katmanlarını görebilmek için iki yeni açma açıldı ve Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde belirttiği konutların temellerine rastlanıldı” dedi.