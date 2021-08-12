Tarihi Zerzevan Kalesi'nde Perseid meteor yağmuru ve Samanyolu Galaksisi böyle gözlemlendi
Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan ve yeraltı tapınağı Mithras'ın da bulunduğu 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, gece karanlığında perseid meteor yağmuru ve Samanyolu Galaksisi ile güzel görüntü oluşturdu. Çevre illerden gelen birçok kişi bu güzel doğa olayını ilgiyle izledi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.