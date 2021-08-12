Tarihi Zerzevan Kalesi'nde Perseid meteor yağmuru ve Samanyolu Galaksisi böyle gözlemlendi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan ve yeraltı tapınağı Mithras'ın da bulunduğu 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, gece karanlığında perseid meteor yağmuru ve Samanyolu Galaksisi ile güzel görüntü oluşturdu. Çevre illerden gelen birçok kişi bu güzel doğa olayını ilgiyle izledi.

Anadolu Ajansı 12.08.2021 - 12:11

Tarihi Zerzevan Kalesi'nde Perseid meteor yağmuru ve Samanyolu Galaksisi böyle gözlemlendi - 1
Tarihi Zerzevan Kalesi'nde Perseid meteor yağmuru ve Samanyolu Galaksisi böyle gözlemlendi - 2
Tarihi Zerzevan Kalesi'nde Perseid meteor yağmuru ve Samanyolu Galaksisi böyle gözlemlendi - 3
Tarihi Zerzevan Kalesi'nde Perseid meteor yağmuru ve Samanyolu Galaksisi böyle gözlemlendi - 4
Tarihi Zerzevan Kalesi'nde Perseid meteor yağmuru ve Samanyolu Galaksisi böyle gözlemlendi - 5
Tarihi Zerzevan Kalesi'nde Perseid meteor yağmuru ve Samanyolu Galaksisi böyle gözlemlendi - 6
Tarihi Zerzevan Kalesi'nde Perseid meteor yağmuru ve Samanyolu Galaksisi böyle gözlemlendi - 7
Tarihi Zerzevan Kalesi'nde Perseid meteor yağmuru ve Samanyolu Galaksisi böyle gözlemlendi - 8
Tarihi Zerzevan Kalesi'nde Perseid meteor yağmuru ve Samanyolu Galaksisi böyle gözlemlendi - 9

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