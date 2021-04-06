Tarihin aynası 'Milli Mücadele Müzeleri' geçmişten geleceğe ışık tutuyor

"Erzurum Resim Heykel ve Galerisi Müdürlüğü"nün de faaliyet gösterdiği bina, 2011-2013 yıllarında TBMM tarafından yapılan restorasyonun ardından Kültür ve Turizm Bakanlığına devredildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce tarihi anların yeni nesle daha iyi anlatılması amacıyla başlatılan ve 2018'de tamamlanan restorasyon çalışmasıyla Atatürk ve Erzurum Kongre Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılarak geçmişte yaşananların geleceğe aktarılmasını sağlıyor.