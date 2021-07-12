'Tarihin sıfır noktası' Göbeklitepe'de balon uçuşları başladı

Şanlıurfa'nın Kapadokya'nın ardından ikinci sıcak hava balonu merkezi haline gelmesini arzu ettiklerini belirten Beyazgül, şöyle devam etti:

"Göbeklitepe'deki uçuş saatlerinin Kapadokya ile eş değerde veya oradan birkaç gün daha fazla olduğu belirtiliyor. İnsanlarımız Göbeklitepe'yi ziyarete gelmektedir, bunun yanında kentimiz yeryüzü güzelliğiyle de uçuş için çok elverişli. Kurban Bayramı'ndan sonra inşallah ticari uçuşlar yapılmaya başlanacak ve Şanlıurfa turizmin merkezi haline gelecek"