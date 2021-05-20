Tarihin ve doğanın iç içe olduğu antik kent: Aspendos

Antalya'da Hollywood'un ünlü yönetmeni Guy Ritchie ile aktör Jason Statham'ı bir araya getiren "Five Eyes" filminin bir bölümünün çekildiği Aspendos, turistlerin en fazla ziyaret ettiği ören yerlerinin başında geliyor. Doğanın ve tarihin iç içe olduğu Aspendos Antik Kenti, hem ticari hem siyasi anlamda tarihsel önem taşıyor.

Anadolu Ajansı 20.05.2021 - 12:09

Tarihin ve doğanın iç içe olduğu antik kent: Aspendos - 1

Antalya'da mimari yapısıyla dikkati çeken ve Hollywood'un ünlü yönetmen ve aktörünü de etkileyen Aspendos Antik Kenti, ziyaretçilerini tarih ve doğayla buluşturuyor.

AÇIK HAVA MÜZESİ ANTALYA'NIN ANTİK KENTLERİ

Tarihin ve doğanın iç içe olduğu antik kent: Aspendos - 2

Serik ilçesinde bugüne kadar ayakta kalan ender antik tiyatrolardan birine ve su kemerlerine sahip Aspendos, mimari özelliği ile de dikkati çekiyor.

Tarihin ve doğanın iç içe olduğu antik kent: Aspendos - 3

Turizm merkezi Antalya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlerle yerli ve yabancı turistlerin en fazla ziyaret ettiği ören yerlerinin başında gelen antik kent, ihtişamıyla yıllara meydan okuyor.

Tarihin ve doğanın iç içe olduğu antik kent: Aspendos - 4

Hollywood'un ünlü yönetmeni Guy Ritchie ve ünlü aktör Jason Statham'ı bir araya getiren "Five Eyes" filminin bir bölümünün de çekildiği Aspendos Antik Kenti, ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Tarihin ve doğanın iç içe olduğu antik kent: Aspendos - 5

Ritchie ve Statham'in Aspendos'a olan hayranlıklarına ilişkin sosyal medya paylaşımları antik kente daha fazla merak uyandırdı. 

Tarihin ve doğanın iç içe olduğu antik kent: Aspendos - 6
Salgına rağmen antik kenti ziyaret edenler, filmin çekildiği alanlarda öz çekim yapıyor.
Tarihin ve doğanın iç içe olduğu antik kent: Aspendos - 7
Oturma sıraları ile sahne binası bir bütün olarak yapılan antik tiyatrosu ve bir kilometre uzunluğundaki su kemerleriyle ön plana çıkan Aspendos'ta sürdürülen kazı çalışmalarında ortaya çıkartılan 2 bin yıllık iki katlı dükkanlar ve stoa (sütunlu galeri) kompleksi, kentin ticari ve siyasi açıdan önemini gözler önüne seriyor.
Tarihin ve doğanın iç içe olduğu antik kent: Aspendos - 8

"ETKİLEYİCİ GÖRÜNÜM KENTİN CAZİBESİNİ ARTIRDI"

Aspendos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Veli Köse, Aspendos'taki antik kalıntıların mühendislik, anıtsallık ve dekoratif süsleme unsurlarının ahenkli uyumunu bir arada barından yapısal ünik örneklerini temsil ettiğini söyledi.

Tarihin ve doğanın iç içe olduğu antik kent: Aspendos - 9

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Köse, Aspendos'u çağdaşları arasında ayrıcalıklı kılan en dikkate değer yapıların tiyatro ve su kemerleri olduğunu bildirdi.

Tarihin ve doğanın iç içe olduğu antik kent: Aspendos - 10

Bu denli iyi korunagelmiş ve aynı zamanda Anadolu'daki diğer benzerlerine oranla sahne binasıyla oturma sıraları birbirine adeta bütünleşmiş şekilde inşa edilmiş bir yapı olmasından dolayı ilgi gördüğünü aktaran Köse, etkileyici görünümün kentin cazibesini artırdığını dile getirdi.

Tarihin ve doğanın iç içe olduğu antik kent: Aspendos - 11

"Her ne kadar Aspendos denildiğinde ilk akla tiyatrosu ve su kemerleri gelse de agorada yer alan yapılar da oldukça önemli, mühendislik eserleridir" diyen Köse, "Guy Ritchie gibi tanınmış bir yönetmen burayı filminde sahne olarak kullandı. Aspendos'un doğası ve topografyası filmin burada çekilmesinde önemli etki etmiştir. Agoradaki çeşme yapısı, iki katlı dükkanlar, stoa kompleksi, Roma bazilikası gibi yapıların mevcut korunmuş durumu mühendislik açısından olduğu kadar sanatsal yönden de oldukça etkileyici" ifadesini kullandı.

Tarihin ve doğanın iç içe olduğu antik kent: Aspendos - 12

Aspendos'un 2020'de yurt içinde yürütülen 12 aylık kazılar arasına alındığına değinen Köse, kazılarda çıkardıkları buluntuların birçok yeni veriye ulaşmalarını sağladığını söyledi.

Tarihin ve doğanın iç içe olduğu antik kent: Aspendos - 13

Kazılarda heykel, sikke, yoğun miktarda seramik, cam, kemik, metal ve benzeri pek çok eserle karşılaştıklarını anlatan Köse, "Ortaya çıkarılan buluntular, Aspendos'un Kalkolitik ve Erken Demir çağlarına dek inen materyal kültür örnekleri sunmuştur" dedi.

Tarihin ve doğanın iç içe olduğu antik kent: Aspendos - 14
Covid-19 salgını nedeniyle kazı ve araştırmalar esnasında işçi ve uzman ekip sayısını minimumda tuttuklarını belirten Köse, maske, mesafe ve hijyen kurallarına önem verdiklerini kaydetti.
Tarihin ve doğanın iç içe olduğu antik kent: Aspendos - 15
İşte  Aspendos'tan manzaralar...
Tarihin ve doğanın iç içe olduğu antik kent: Aspendos - 16
Tarihin ve doğanın iç içe olduğu antik kent: Aspendos - 17
Tarihin ve doğanın iç içe olduğu antik kent: Aspendos - 18
Tarihin ve doğanın iç içe olduğu antik kent: Aspendos - 19
Tarihin ve doğanın iç içe olduğu antik kent: Aspendos - 20
Tarihin ve doğanın iç içe olduğu antik kent: Aspendos - 21
Tarihin ve doğanın iç içe olduğu antik kent: Aspendos - 22
Tarihin ve doğanın iç içe olduğu antik kent: Aspendos - 23
Tarihin ve doğanın iç içe olduğu antik kent: Aspendos - 24

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