Tarihin ve doğanın iç içe olduğu antik kent: Aspendos

"Her ne kadar Aspendos denildiğinde ilk akla tiyatrosu ve su kemerleri gelse de agorada yer alan yapılar da oldukça önemli, mühendislik eserleridir" diyen Köse, "Guy Ritchie gibi tanınmış bir yönetmen burayı filminde sahne olarak kullandı. Aspendos'un doğası ve topografyası filmin burada çekilmesinde önemli etki etmiştir. Agoradaki çeşme yapısı, iki katlı dükkanlar, stoa kompleksi, Roma bazilikası gibi yapıların mevcut korunmuş durumu mühendislik açısından olduğu kadar sanatsal yönden de oldukça etkileyici" ifadesini kullandı.