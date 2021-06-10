Tatil planı yaparken dikkat: Sahte siteler üzerinden rezervasyon dolandırıcılığı yapıyorlar

"ŞARJ MAKİNELERİ SADECE TELEFONU ŞARJ ETMİYOR OLABİLİR"

Taşınabilir bilgisayarlara tahmin edilemez bir parolayla koymanın ve disk şifreleme uygulaması bulundurmanın ihtiyaç olduğunu vurgulayan Osman Demircan, “Şarj makineleri sadece telefonu şarj etmiyor olabilir. İçerisine para atıp telefon şarjı için kullanılan bu cihazlar hackerlar tarafından telefonlara zararlı yüklemek ya da içerisindeki tüm veriyi kopyalamak için kullanılabiliyor. Telefonunuzda sadece kendi şarj aletinizi kullanmaya dikkat etmelisiniz.

Özellikle tatil yerlerinde ücretsiz wifi olarak gördüğünüz bağlantı aslında bir hackera ait olabilir. Tüm verileriniz çalınabilir veya yönlendirdikleri sahte banka sayfaları ile hesaplarınız boşaltılabilir. Tatillerde mobil operatörlerin sağladığı internet dışında güvenmediğiniz ve tanımadığınız wifi bağlantılarını kullanmayın” şeklinde konuştu.