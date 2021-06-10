Tatil planı yaparken dikkat: Sahte siteler üzerinden rezervasyon dolandırıcılığı yapıyorlar

Anadolu Ajansı - DHA 10.06.2021 - 12:25
Corona virüs salgınında kademeli normalleşmeyle birlikte vatandaşlar tatil planları yapmaya başladı. Ancak uzmanlar vatandaşları gerçek şirket logolarını kullanan sahte tatil sitelerine karşı uyarıyor. Sahte sitelerin yüzde 70’lere varan kampanyalarla vatandaşların dikkatini çekmeye çalıştığını söyleyen siber güvenlik uzmanı Osman Demircan, “Sahte siteler gerçek şirketlerin logoları kullanılarak hazırlanıyor ve yüksek yüzdeli indirim kampanyalarıyla vatandaşların dikkatini çekiyor. Gerekiyorsa firmaları telefonla arayarak kampanyaların doğruluğunu teyit etmek gerekiyor. Büyük otel isimlerinin ve logolarının kullanıldığı sahte mesajlar, sosyal medya reklamları, internet reklamları ve mailler ile tatile çıkma planları yapan vatandaşları kandırabiliyor.
Giriş yapılan linklere, gelen maillerin uzantılarına ve mesaj gelen numaralara karşı dikkatli olunmalı. Acentelerin gerçekten o otellerle çalışıp çalışmadığı, otel ile iletişime geçerek mutlaka doğrulanmalı. Kampanyalar içinde mutlaka oteller aranarak kampanyanın doğruluğu teyit edilmeli. Ayrıca mümkün olduğunca kurumların veya acentelerin mobil uygulamaları üzerinden iletişime geçilmeli. Kimlik avı ve oltalama saldırılarına karşı güvenlik yazılımları tercih edilmeli” dedi.
Sosyal medyada hesaplarında karşılaşılan tatil kampanyalarına karşı da uyanık olunması gerektiğini dile getiren Demircan, sözlerine şöyle devam etti:
"Reklam yapan bir hesabın çok takipçisinin olması ya da çok fazla olumlu yorum olması dolandırıcı olmadıkları anlamına gelmiyor. Sahte yorum ve takip satın alınabiliyor. Oteller son yıllarda kişisel verilerin en çok çaldırıldığı kurumlar. Kalınacak otellerin verbis kayıtlarının sorgulanması ve KVKK süreçlerini tamamlayıp tamamlamadıkları da verilerin korunması adına önemli bir durum”
Taşınabilir bilgisayarlara tahmin edilemez bir parolayla koymanın ve disk şifreleme uygulaması bulundurmanın ihtiyaç olduğunu vurgulayan Osman Demircan, “Şarj makineleri sadece telefonu şarj etmiyor olabilir. İçerisine para atıp telefon şarjı için kullanılan bu cihazlar hackerlar tarafından telefonlara zararlı yüklemek ya da içerisindeki tüm veriyi kopyalamak için kullanılabiliyor. Telefonunuzda sadece kendi şarj aletinizi kullanmaya dikkat etmelisiniz.
Özellikle tatil yerlerinde ücretsiz wifi olarak gördüğünüz bağlantı aslında bir hackera ait olabilir. Tüm verileriniz çalınabilir veya yönlendirdikleri sahte banka sayfaları ile hesaplarınız boşaltılabilir. Tatillerde mobil operatörlerin sağladığı internet dışında güvenmediğiniz ve tanımadığınız wifi bağlantılarını kullanmayın” şeklinde konuştu.