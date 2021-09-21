Tatilcilerin yeni gözdesi gün doğumunda at turu! 3 saatine 390 lira ödüyorlar

DHA 21.09.2021 - 12:21
Antalya'nın Kemer ilçesi Kuzdere Mahallesi'ndeki at çiftliğinde tatilcilere yönelik gün doğumu turları düzenleniyor.
Saat 04.30'da atlarla çiftlikten ayrılan yerli ve yabancı tatilciler, 45 dakikalık orman gezisinin ardından Çamyuva Mahallesi'ndeki halk plajına geliyor.
Burada kahvaltı yapan tatilciler, güneş, ufuk çizgisinden yükselmeye başladığı anda eyerleri çıkartılan atlarla denize girip, gün doğumunu izliyor.
Bu sırada çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında da paylaşan tatilciler, 3 saatlik gün doğumunda at turu için 45 dolar (Yaklaşık 390 TL) ödeme yapıyor.