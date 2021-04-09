Tatilcilerin yeni gözdesi karavanda üreticiler talebe yetişemiyor

KAMP ALANLARINA YATIRIM

Avrupa ülkelerinde 2018 verilerine göre 25 bin karavan kamp alanı olduğunu vurgulayan Çoban, "Bunların yüzde 35'i Fransa'da. Fransa ile birlikte Almanya, İspanya ve İtalya ise toplamın 70'ini oluşturuyor. Komşumuz Yunanistan'da 200'lerde. Biz de ise yaklaşık 150 olduğu tahmin ediliyor" diye konuştu.