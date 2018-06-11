Tatilde heyecan arayanlar için alternatif rotalar (Bayram tatili önerileri)

1 LİKYA YOLU'NDA TREKKİNG 18 Likya kentinden geçerek ilerleyeceğiniz bu rota dünyanın en uzun yürüyüş yollarından biri. Tarihi Likya Yolu, Muğla'nın Fethiye ilçesinden, Antalya'ya kadar uzanıyor. Likya Yolu; 3 bin yıllık geçmişi ile 509 kilometrelik bir uzunluğa sahip. TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL YÜRÜYÜŞ ROTASI: LİKYA YOLU

2 KAŞ'TA TÜPLÜ DALIŞ Kaş Kanyon, değişik ve heyecan dolu bir dalış deneyimi sunuyor. 'V' şeklinde tek bir noktada birleşen iki duvar burada kanyonu oluşturuyor. Ayrıca kanyonun sağ duvarı Dimitri adında, kanyon duvarlarına çarparak batmış, pamuk taşıyan bir Yunan gemisi batığına da ev sahipliği yapıyor.

3 KEKOVA'DA DENİZ KANOSU 2. yüzyılda Akdeniz'de yaşanan deprem sebebiyle sular altında kalan antik bir şehre ev sahip yapan Kekova'yı deniz kanosu ile keşfedebilirsiniz. İlk kez deneyecekler için kısa bir eğitim de veriliyor.

4 KAPADOKYA'DA AT SAFARİ Tarihteki adı Katpatuka olan ve 'Güzel Atlar Ülkesi' anlamına gelen Kapadokya bölgesini atlarla gezmek harika bir deneyim yaşatıyor. Dünya harikası bu toprakları ve doğal güzellikleri at sırtında keşfetmek unutulmaz ve rüya gibi bir tecrübe.

5 ANTALYA'DA WAKEBOARDİNG Snowboard benzeri bir spor ekipmanı olan wakeboard su üzerinde kaymanıza olanak sağlıyor. Bu sporu bir tekne yardımıyla açık denizde yapabileceğiniz gibi bir kabloya bağlı düzenekle özel çevrilmiş havuzda da yapabilirsiniz. Bu sporu denizde yapılabileceğiniz en iyi yerler arasında ise, Akdeniz sahilleri yer alıyor.

6 KAPADOKYA'DA BALON TURU Güzel atların, masalsı peri bacalarının diyarı Kapadokya'da güne balon turu ile başlayabilirsiniz. Hava henüz aydınlanmadan önce bir balona biniyorsunuz. Peribacalarının eşsiz güzellikteki manzaraları eşliğinde gün doğumunun renkleri sizi kendisine aşık edecek türden.

7 ÇORUH NEHRİ'NDE RAFTİNG Mayıs ve Haziran ayları arasında 4 ve 5 günlük kamp turlarının yanı sıra, özel gruplar için yürüyüş dahil 7 günlük turlar da bulunuyor, Çoruh Nehri ve çevresi için. Yüksek debili çağlayanların ve yaza doğru doğu Karadeniz dağlarından eriyen karların beslediği Çoruh'un raftingde zorluk derecesi 5. seviyeye kadar çıkabiliyor. Çoruh Nehri'nde adrenalin dolu rafting yaparken harika kanyonlardan, dar ve bereketli vadilerden de geçiyorsunuz.

8 DÜDEN ÇAYI'NDA JET BOAT Şelalenin aktığı Düden Çayında; güçlü motorları ile jet boatlar, saatte 80 km. hızla gidebiliyorlar. Yaptıkları 360 derecelik dönüşleri, ani manevraları ve duruşlarıyla heyecan dolu anlar yaşatıyor.

9 DAĞ TIRMANIŞI (AĞRI DAĞI) Görkemli Ağrı Dağı zirvesine düzenlenen 6 gece 7 günlük tur programlarına katılarak rota üzerinde; Doğubeyazıt, İshakpaşa Sarayı, Nuh'un Gemisi ve Ağrı Meteor Çukuru'nu görebilirsiniz.

10 EFES'te SKYDİVE Skydiving ile uçaktan tandem atlayışı için daha önceden eğitim almış olmanıza veya bir broveye sahip olmanıza gerek yok. İhtiyacınız olan tek şey biraz cesaret. Uçaktan atladıktan itibaren 45 saniyelik serbest düşüşe geçiyorsunuz. Sonrasında çift kişilik paraşütünüz açılıyor ve Efes Antik Kenti üzerinde inanılmaz bir manzaranın üstüne süzülüyorsunuz.

11 AKYAKA'DA KİTESURF Akyaka'nın Akçapınar sahili kitesurf tutkunlarının uğrak yeri. İlk kez yapacaksanız buradaki okullardan ve uzman eğitimcilerden ders alabilirsiniz.

12 ÖLÜDENİZ'DE YAMAÇ PARAŞÜTÜ Harika bir denizde yüzmek, incecik kumlarda sere serpe yatmanın yanında Ölüdeniz'in harika manzarasına bir de yukarıdan, bulutların yanından bakmaya ne dersiniz? 2000 metre yüksekliğe sahip Babadağ'dan paraşütle atlamak için belgeye ihtiyacınız yok. Tandem yapan pilotlarla birlikte unutamayacağınız bir deneyime hazır olun Ölüdeniz'de. Unutmadan hemen söyleyelim; Ölüdeniz tatili sadece deniz, kum, güneş ve yamaç paraşütünden ibaret değil. Ölüdeniz'de geçireceğiniz 1 haftalık tatilde her gün bir aktiviteye katılabilirsiniz. Atv safarilerine, tekne turlarına, tüplü dalışa, antik kent turlarına katılabilir, Kelebekler Vadisi'nde 80'den fazla kelebek türünü, özellikle de ünlü kaplan kelebeğini keşfedebilirsiniz.

13 KAÇKARLAR'DA TIRMANIŞ Kaçkarlar; tırmanış rotaları ve bu tırmanış esnasında kamp yapılan alanları ile oldukça ünlenmiş. Türkiye'nin en iyi kamplı tırmanış rotalarından biri olan Kaçkarlar, adım attığınız her yerde bambaşka güzellikleri, eşsiz manzarası, yeşili, mavisi, gölleri, dereleri ve yaban hayatı ile unutamayacağınız heyecan dolu bir deneyim sunuyor.

14 BODRUM'DA FLYBOARDİNG Denizde 10 metre kadar yükselerek 'uçan adam' görüntüsü sağlayan su sporu 'flyboard' pek çok yerde moda olmaya başladığı gibi, Bodrum’da da son derece popüler.

15 İSTANBUL'DA BUNGEE JUMPİNG Birçok otoritenin ölmeden önce yapılması gereken 100 şey listesinde yer alan bungee jumping, adrenalini tüm damarlarında hissetmek isteyenlerin tutkusu olacak. Bunu deneyebileceğiniz en çılgın yerlerden biri de İstanbul.

16 FETHİYE'DE MOTOKROS Dört tekerlekli arazi motorları (ATV) ile dağ tepe demeden tırmanmak ve çamurlu yollarda heyecan dolu bir tur atmak istemez misiniz?