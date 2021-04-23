Tatile çıktığı karavan hayatını değiştirdi: Günde 1 tane üretiyor

Yılmaz, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla karavana olan ilginin beklenmedik ölçüde arttığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Geçen yıl karavan yetiştiremedik müşterilerimize. Bu sene de ilgi aynen devam ediyor. Üretici sayısı artmasına rağmen kapasite yetersiz kalıyor. Ekibimizi geliştirdik, şu anda 40 çalışanımız var. Günde 1 karavanı hattan indiriyoruz. Bunu daha da artırmanın yollarını arıyoruz. Dış piyasadan da çok ilgi var ama biz şu an için yurt içine yetişmeye çalışıyoruz. Kapasitemizi artırmayı düşünüyoruz. Kapasite artınca ihracata da yöneleceğiz. Kısa vadeli hedefimiz ise bir karavan kamp alanı açmak. Gelecek yıl kampı hizmete almayı planlıyoruz"