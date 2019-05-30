Tatilin yeni trendi Glamping'in yerli adresleri (Doğa tatili önerileri)

Şehir hayatından kaçıp doğanın kalbinde tatil yapma fikri kulağa ilk başta harika geliyor. Ancak kamp yapmanın beraberinde getirdiği çeşitli zorluklar da var. Hazırlık yapmak, ekipman almak ve doğada, alıştığımız birçok kolaylık olmadan yaşamayı becermek gerekiyor. İşte “glamorous” ve “camping” kelimelerinin birleşiminden oluşan “glamping” hem doğayla iç içe olmayı hem de bu deneyimi lüks bir şekilde yaşamayı arzun edenler için yaratıldı. Dünyanın birçok yerinde, glamping tesislerin sayısı artıyor, elbette bu popülerlik doğa bakımından fazlasıyla şanslı olan Türkiye’de de yaşanıyor.

Havalar güzelleşirken şehirden kaçıp konfordan ödün vermeden doğayla baş başa kalmak isteyenler için Türkiye’nin glamping konseptli tesislerinden dördünü seçtik.