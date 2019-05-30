Tatilin yeni trendi Glamping'in yerli adresleri (Doğa tatili önerileri)
Son yılların en popüler tatil konsepti 'glamping' için Türkiye’de bulabileceğiniz en iyi adreslerden dördünü Brandlifemag.com editörleri sizin için gezdi...
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1
Şehir hayatından kaçıp doğanın kalbinde tatil yapma fikri kulağa ilk başta harika geliyor. Ancak kamp yapmanın beraberinde getirdiği çeşitli zorluklar da var. Hazırlık yapmak, ekipman almak ve doğada, alıştığımız birçok kolaylık olmadan yaşamayı becermek gerekiyor. İşte “glamorous” ve “camping” kelimelerinin birleşiminden oluşan “glamping” hem doğayla iç içe olmayı hem de bu deneyimi lüks bir şekilde yaşamayı arzun edenler için yaratıldı. Dünyanın birçok yerinde, glamping tesislerin sayısı artıyor, elbette bu popülerlik doğa bakımından fazlasıyla şanslı olan Türkiye’de de yaşanıyor.
Havalar güzelleşirken şehirden kaçıp konfordan ödün vermeden doğayla baş başa kalmak isteyenler için Türkiye’nin glamping konseptli tesislerinden dördünü seçtik.
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2
Kocabahçe Glamping, Bozburun
Bozburun, Datça yarımadasında, bakir bir doğaya ve sakin bir güzelliğe sahip bir yer. Bostanlardan, bahçelerden ve denizden taptaze yemeklerle dolu sofraların kurulduğu, Kocabahçe Glamping de burada bulunuyor. Konforlu bungalovlarında hem otelde kalmanın rahatlığını hem de kamp yapmanın büyüsünü aynı anda yaşayacaksınız.
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3
Hamaklarda uzanıp Ağustos böceklerinin şarkılarını dinlemek, kristal berraklığındaki denizde yunuslarla birlikte yüzmek gibi ayrıcalıkları yaşayıp trafiğin, teknolojinin, koşuşturmanın ve seri tüketimin esaretinden kurtulup hem bedensel hem de ruhsal olarak dinlenebilirsiniz.
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4
Perdue, Faralya
Akdeniz’e karşı bir yamaçta konumlanan Perdue, en romantik glamping adreslerinden biri. Üç farklı türde lüks çadır odalara sahip tesisin odaları Faralya’nın eşsiz manzaralarını gözler önüne seriyor. Verandanızda jakuzi keyfi yapmaktan, denizin hemen kıyısındaki barında canlı müzik eşliğinde romantik dakikalar geçirmeye dek birçok huzurlu aktivite sizleri bekliyor.
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5Daha çok balayı oteli olarak tercih edilse de yoga, jeep safari, tekne turu gibi aktivitelerle her tarzdan tatilciyi kusursuzca memnun ediyor.
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6
Kozluyalı Glamping, Ayvacık
Bu kez Kazdağları’nın yoğun oksijenli yamaçlarına, Edremit Körfezi manzaralı Kozluyalı Glamping’e gidiyoruz. Konforlu ve geniş çadırlara sahip bu tesiste, zeytin ağaçlarının arasında sincaplara komşu olacak ve huzur dolu bir konaklama deneyimi yaşayacaksınız.
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7Kuzey Ege’nin masmavi denizinde yüzebilir, dalından sofraya lezzetlerle doğal beslenmenin tadını çıkarabilirsiniz.
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8
Likya Yolu’nun üzerinde, Çıralı’da yer alan Campo Portakal Eco Glamping’de üç konforlu çadır ve bir de ahşap bungalov bulunuyor. Göz alabildiğine uzanan bir organik portakal bahçesine kurulmuş bu tesiste odanızın geniş terasında keyif yapabilir, yoga ve el işi atölyelerine katılabilir, bisiklet kiralayıp doğanın tadını pedal çevirerek çıkarabilirsiniz.
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9Muhteşem bir güzelliğe sahip Çıralı plajından 3,5 km uzakta olan Campo Portakal’ın bir özelliği de odalarında kullanılan eşyaların çoğunun doğa dostu ve geri dönüştürülmüş materyallerle üretilmiş olması.