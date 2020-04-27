Tekirdağ'dan Uludağ'ın karlı zirveleri görüntülendi

Dünya genelinde coronavirüs salgını nedeniyle herkes, evlerine çekilirken, şehirler arası seyahatlere kısıtlama getirilen Türkiye'de, 30 il ve Zonguldak'ta hafta sonları da sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Trafik yoğunluğu, en düşük seviyelere inerken, bazı fabrikalarda ise üretime ara verilmesiyle büyükşehirlerde hava kirliliği azaldı.

Tekirdağ'ın 100'üncü Yıl Mahallesi'nde yaşayan, reklamcı ve fotoğraf tutkunu İlker Uskan da oturduğu binanın 7'nci katına çıkıp, kamera ve fotoğraf makinesi ile kuş uçuşu 180 kilometre olan Bursa'daki Uludağ'ın karlı zirvesini görüntülediğini belirtti.