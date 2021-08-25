Tekirdağ'ın mavi bayraklı plajları

"MAVİ BAYRAKLI PLAJLAR TATİLCİLER İÇİN ÖNCELİK OLUYOR"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ'ın mavi bayraklı plajlarının kent turizmine önemli katkısı olduğunu söyledi.

Şarköy ilçesindeki plajların her yıl çok sayıda tatilciyi bölgeye çektiğini belirten Hacıoğlu, "Yaz aylarında ilçenin nüfusu 3'e, 4'e katlanıyor. Mavi bayraklı plajlar tatilciler için öncelik oluyor. Mavi bayraklı plaj demek, cankurtaranı var demek, temizliği yapılan, güzel hizmet sunulan, denizin temiz olması demek. Zaten bütün bu özellikleri bir arada bulundurduğu için plajlar mavi bayrak alıyor" dedi.

TÜRKİYE'NİN MAVİ BAYRAKLI PLAJLARI (İL İL TAM LİSTE)