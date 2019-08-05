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Tekirdağ'ın yamaç paraşütü durağı Uçmakdere adrenalin severlerin gözdesi

Anadolu Ajansı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenlere farklı güzellikler yaşatıyor. Bölge İstanbul'a olan yakınlığı sayesinde buradan da çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Denizi kıyısındaki Uçmakdere, Ganos Dağları'nın yeşili ve Marmara Denizi'nin mavisi eşliğinde ziyaretçilerine yamaç paraşütüyle gökyüzü ile buluşmanın keyfini yaşatıyor.

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    Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenlerin gözde mekanlarından biri haline geldi.

    Denizin ve yeşilin bir arada olduğu Uçmakdere, ziyaretçilerine her mevsim farklı güzellikler yaşatıyor.

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    uçmakdere, uçmakdere yamaç paraşütü, istanbul'a yakın yamaç paraşütü

    Ziyaretçiler, doğal güzelliklerin tadını çıkarmanın yanı sıra Ganos Dağları'nın yeşili ve Marmara Denizi'nin mavisi eşliğinde yürüyüş yapma, yamaç paraşütüyle gökyüzü ile buluşmanın keyfini yaşıyor.

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    uçmakdere, uçmakdere yamaç paraşütü, istanbul'a yakın yamaç paraşütü

    Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Barut, yaptığı açıklamada, Uçmakdere'nin son yıllarda doğaseverlerin sıklıkla tercih ettiği bir yer haline geldiğini söyledi.

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    Barut, Uçmakdere'nin denizi ve yeşiliyle ziyaretçilerin ilgisini çektiğini ifade ederek, "Uçmakdere Mahallesi'nde ziyaretçilerin doğayla iç içe organik kahvaltı yapabilecekleri işletmeler mevcut.
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    Uçuş yapmak isteyenler için de uygun pistlerde ziyaretçiler yamaç paraşütü uçuşlarını gerçekleştiriyor. Özellikle yakın illerden çok sayıda ziyaretçi geliyor. Ziyaretçilerin buradan memnun ayrılması, bölgenin ger geçen gün tanınmasını sağlıyor" diye konuştu.
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    Doğaseverlere yürüyüş, yüzme ve paraşüt yapma imkanı sunan Uçmakdere'nin il merkezine yakın olduğunu aktaran Barut, herkesin buradaki güzellikleri görmesi gerektiğini dile getirdi.

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