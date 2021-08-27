Teksas değil, Bitlis! Berivanların zorlu yolculuğu

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü Köyü'nde yaz aylarında hayvanlarını otlatmak için yüksek kesimlere çıkan yaylacılar, her gün binlerce koyunu süt sağımı için sürüler halinde köye getiriyor. Sağım işlemi gerçekleştikten sonra Nemrut dağının eteklerine, 6 kilometrelik zorlu yayla yolculuğu başlıyor. İşte berivanların zorlu yolculuğundan belgesellik fotoğraflar...

Anadolu Ajansı 27.08.2021 - 17:21

Teksas değil, Bitlis! Berivanların zorlu yolculuğu - 1

Bitlis'in Tatvan ilçesinde hayvancılık yapan köylüler, küçükbaş hayvanlarını otlatmak için birlikte kilometrelerce yol kat etmek zorunda kalıyor.

Teksas değil, Bitlis! Berivanların zorlu yolculuğu - 2
Yaz aylarında hayvanlarını otlatmak için yüksek kesimlere çıkan yaylacılar, her gün binlerce koyunu süt sağımı için sürüler halinde köyüne getiriyor.
Teksas değil, Bitlis! Berivanların zorlu yolculuğu - 3
Sağım işlemi gerçekleştikten sonra sönmüş bir volkanik dağ olan ve Türkiye'nin en büyük volkanik gölünün üzerinde bulunduğu Nemrut dağının eteklerine yayla yolculuğu başlıyor.
Teksas değil, Bitlis! Berivanların zorlu yolculuğu - 4
Bir volkanik dağın eteklerinde...
Teksas değil, Bitlis! Berivanların zorlu yolculuğu - 5
Yaylacılar, her gün onlarca koyunun sağımı için gün batımında eşsiz yolculuk yapıyor.
Teksas değil, Bitlis! Berivanların zorlu yolculuğu - 6
Nemrut dağının eteklerine yayla yolculuğu...
Teksas değil, Bitlis! Berivanların zorlu yolculuğu - 7
Teksas değil, Bitlis! Berivanların zorlu yolculuğu - 8
Teksas değil, Bitlis! Berivanların zorlu yolculuğu - 9
Teksas değil, Bitlis! Berivanların zorlu yolculuğu - 10
Teksas değil, Bitlis! Berivanların zorlu yolculuğu - 11
Teksas değil, Bitlis! Berivanların zorlu yolculuğu - 12
Teksas değil, Bitlis! Berivanların zorlu yolculuğu - 13
Teksas değil, Bitlis! Berivanların zorlu yolculuğu - 14
Teksas değil, Bitlis! Berivanların zorlu yolculuğu - 15
Teksas değil, Bitlis! Berivanların zorlu yolculuğu - 16
Teksas değil, Bitlis! Berivanların zorlu yolculuğu - 17
Teksas değil, Bitlis! Berivanların zorlu yolculuğu - 18
Teksas değil, Bitlis! Berivanların zorlu yolculuğu - 19
Teksas değil, Bitlis! Berivanların zorlu yolculuğu - 20
Teksas değil, Bitlis! Berivanların zorlu yolculuğu - 21
Teksas değil, Bitlis! Berivanların zorlu yolculuğu - 22
Teksas değil, Bitlis! Berivanların zorlu yolculuğu - 23
Teksas değil, Bitlis! Berivanların zorlu yolculuğu - 24
Teksas değil, Bitlis! Berivanların zorlu yolculuğu - 25
Teksas değil, Bitlis! Berivanların zorlu yolculuğu - 26
Teksas değil, Bitlis! Berivanların zorlu yolculuğu - 27

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