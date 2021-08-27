Teksas değil, Bitlis! Berivanların zorlu yolculuğu

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü Köyü'nde yaz aylarında hayvanlarını otlatmak için yüksek kesimlere çıkan yaylacılar, her gün binlerce koyunu süt sağımı için sürüler halinde köye getiriyor. Sağım işlemi gerçekleştikten sonra Nemrut dağının eteklerine, 6 kilometrelik zorlu yayla yolculuğu başlıyor. İşte berivanların zorlu yolculuğundan belgesellik fotoğraflar...

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Anadolu Ajansı 27.08.2021 - 17:21

Bitlis'in Tatvan ilçesinde hayvancılık yapan köylüler, küçükbaş hayvanlarını otlatmak için birlikte kilometrelerce yol kat etmek zorunda kalıyor.

Yaz aylarında hayvanlarını otlatmak için yüksek kesimlere çıkan yaylacılar, her gün binlerce koyunu süt sağımı için sürüler halinde köyüne getiriyor.

Sağım işlemi gerçekleştikten sonra sönmüş bir volkanik dağ olan ve Türkiye'nin en büyük volkanik gölünün üzerinde bulunduğu Nemrut dağının eteklerine yayla yolculuğu başlıyor.

Bir volkanik dağın eteklerinde...

Yaylacılar, her gün onlarca koyunun sağımı için gün batımında eşsiz yolculuk yapıyor.

Nemrut dağının eteklerine yayla yolculuğu...

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