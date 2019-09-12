Termal havuzda yeşil çay banyosu

Sağlık Bakanlığı'nca yaptırılan su analizlerinde; sodyum bikarbonatlı florlü termomineralli suyun romatizmal hastalıklar başta olmak üzere kronik bel ağrıları, eklem rahatsızlıkları, beyin ve sinir cerrahisi sonrası hareketsiz kalanlar ile nörolojik ve stres rahatsızlıkları ve spor yaralanmalarında tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabileceğine yer verildi.

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