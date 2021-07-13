Terörden temizlenerek tırmanışa açılan Ağrı Dağı'na dağcıların ilgisi artıyor

Ağrı Dağı'nın zirvesine ulaşmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu ifade eden Balcı, şöyle konuştu:

"Yaklaşık üç gün önce başladığımız tırmanışımız bugün zirvede son buldu. Dağ Türkiye'nin en yüksek dağı. Bu nedenle zirvesine çıkarken belli mesafelerde vücudun alışması için kamplar yapmak gerekiyor. Bugün zirve yaptık, dönüşümüzde de aynı şekilde doğaya adapte olarak faaliyetimizi sağlıklı bir şekilde bitireceğiz"