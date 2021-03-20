Ters Ev yeni yerinde hizmete açıldı

Ters Ev Aksiyon Parkı kurucusu Kaan Karahan, “Ters Ev'in sökümünü gören yüzlerce kişi bize ulaşarak ne olduğunu sordu. Biz de onlara 'Size daha büyük ev hazırlıyoruz, birkaç ay içinde tekrar sizlerleyiz' dedik ve sözümüzü tuttuk. Ters Ev Aksiyon Parkı, daha büyük arazi üzerine, daha geniş olarak hayata geçti. Oyun odası ve Osmanlı köşesini ekledik. Çocuk alanımız büyüdü ve genişletildi. 500 bin TL'ye yakın yatırım yaptık. Umarız 2021 yılı pandeminin turizme etkilerinin en az hissedildiği bir yıl olur" diye konuştu.