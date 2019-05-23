Tescilli lezzet 'Antalya piyazı' iftar sofralarının vazgeçilmezi

Piyaz ustası Turan Akın, yaptığı açıklamada, üç dört gün piyaz yemediğinde özlem duyduğunu, bunun bağımlılık yapan bir lezzet olduğunu söyledi.

Antalya dışından gelip farklı lezzet arayanların ilk uğrak yeri olduklarını vurgulayan Akın, "Piyazda kullanılan ürünlerin kalitesi ve taratorun ayarı çok önemli. Markası tescillenmiş işletmelerden birisiyiz. Çandır fasulyesi olması gerekiyor" diye konuştu.

Piyazın sıcak servis edildiğini ifade eden Akın, içerisine katılan sebzeler kadar sosun kıvamının da çok önemli olduğunu aktardı.