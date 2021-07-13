Tescilli tost ve ayranıyla ünlü Susurluk, kamp ve karavan turizminin yeni adresi olma yolunda

Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, ilçenin, misafirlerine pek çok alanda imkan sunduğunu ve beğenildiğini söyledi.

Bu ilginin Susurluk'a dinamizm katacağını dile getiren Güney, şöyle konuştu:

"Misafirlerimizle tanıştık, çevreci, anlayışlı, katkı sağlamanın ne anlama geldiğini biliyorlar. Biz onların gelmesinden dolayı çok memnun olduk. Böyle bir ekibin Susurluk'u tercih etmesi son derece önemlidir. Susurluk, tabiatıyla son derece mükemmel bir yerdir. Susurluk'un bu güzel tabiatıyla inşallah turizm faaliyetlerine de ev sahipliği yapacağız"