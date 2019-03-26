The Guardian yazarından Karadeniz turu: Tadı damağımızda kaldı
The Guardian'ın ünlü gezi yazarı Caroline Eden, Karadeniz'i gezip lezzetlerini tanıttı. Sinop'ta mantı yiyen, Trabzon'un Vakfıkebir ekmeği ve tereyağına bayılan, Tokat'ta Tokat kebabı yiyen, Amasya'da toyga çorbası içen Eden, "Tadı damağımızda kaldı" diye yazdı.
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1İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian'ın gezi yazarlarından Caroline Eden, Karadeniz'i gezerek bu yörenin önde gelen lezzetlerini tanıttı.
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Sinop'ta mantı yiyen ve daha sonra Boyabat'ta ünlü Şekerci Mehmet Gürbüz dükkanına uğrayan Eden, İstanbul'dan karayoluyla geldiği Karadeniz'de tavsiye edilen tüm lezzetleri denemeye çalıştığını yazdı.
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Sinop'taki "Anadolu'nun Alcatraz'ı olarak tabir edilen, şimdilerde müze olan Sinop Cezaevi'ni de gezen Eden, yazısında bu cezaevinde Türk edebiyatının en çok satan eserlerinden Kürk Mantolu Madonna kitabının yazarı Sabahattin Ali'nin de yattığı bilgisine yer verdi.
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4Boyabat'ı terk etmeden önce yol kenarındaki lokantalardan birinde mercimek çorbası, kuru fasulye ve içinde 20 tür yeşilliğin bulunduğu bulgur salatası yiyen Eden, yiyeceklerin lezzetli, basit ve ucuz olduğunu, yol üstünde bir şeyler yiyip devam etmek için ideal olduğunu belirtti.
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Eden, Kastamonu'ya özgü ve 'beyaz altın' olarak bilinen Taşköprü sarımsağına da değinerek bu türün diğer sarımsaklardan 10 kat daha keskin olduğunu bildirdi.
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6Karadeniz gezisine Amasya ile devam eden Eden, 1925'ten bu yana faaliyette bulunan Amasya çörekçisinde fındık ve cevizli kurabiyeleri tattı.
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Bu yöreye özel toyga çorbasının da tadına bakan Eden, bölgede yetişen bamyanın da çok ünlü olduğunun altını çizdi.
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8Eden, üçüncü durak olan Tokat'ta, Karakaya kuzusundan yapılan kebabı çok beğendiğini belirtti.
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Ertesi gün Tokat'tan Giresun'a yedi saatlik kara yolculuğu yaptıklarını söyleyen Eden, istemeden kendilerini 2200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde bulduklarını söyledi. "Kötü çukurlu ama asfaltlı bir tırmanış oldu" diyen yazar daha sonra buranın "Dünyanın En Tehlikeli Yolları (The Most Dangerous Roads)" web sitesinde de listelendiğini öğrendiğini belirterek yolculuklarını "İlginç bir deneyim oldu" diye nitelendirdi.
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Uzun ve maceralı bir yolculuk sonrası kirazlarıyla tanınan Giresun'a ulaştıklarını belirten Eden, yazısında sizde benim gibi içeceğinizi kapın ve Giresun limanı üzerinde kan kırmızısı gün batımını yakalayın tavsiyesine yer verdi.
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Trabzon'a geçerek buradaki pazarları gezen Eden, Trabzon Vakfıkebir ekmeği, helva ve Trabzon tereyağını övdü. Dünyaya ihraç edilen fındığın yüzde 70'inin bu bölgeden geldiğini hatırlatan yazar fındık içeren pek çok ürünü satın alarak gezisini bitirdi.
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12The Guardian'ın ünlü gezi yazarı Caroline Eden, "Karadeniz'in lezzetlerinin tadı damağımızda kaldı" sözleriyle yazısını tamamladı.