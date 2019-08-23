The Guardian'dan Grönland'ı alamayan Trump'a satılık ada önerileri
ntv.com.tr
Satılık bir ada bulmak her zaman mümkün değil; satıldığında da genelde sadece milyarderler arasında el değiştiriyor. Danimarka'nın Grönland'ın satılık olmadığını vurgulamasının ardından, İngiliz The Guardian gazetesi ABD Başkanı Donald Trump için satılık ada önerilerini listeledi.
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1
GUAFO ADASI / ŞİLİ
Güney Amerika'daki Guafo adasını 20 milyon dolara satın almak mümkün. 20 bin hektarlık ıssız adada denizaslanları ve penguenler yaşıyor. Adada Şili'ye ait bir meteoroloji istasyonu olması dışında nüfus hareketliliği yok.
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2
TRAİGUEN ADASI / ŞİLİ
40 bin hektarlık bu Şili adasını 25 milyon dolara satın almak mümkün. Bu iki adanın boyutları Grönland'la kıyaslanacak seviyede olmasa da yüzde 80'nin buzla kaplı olmaması gibi bir avantajı da var.
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3
ADA OLMAZSA BİR KASABAYI HİMAYE ALTINA ALMAK
Geçtiğimiz aylarda İtalya'nın Sicilya şehri Mussomeli kasabasında pek çok ev 1 Euro’ya satışa çıkarılmıştı.
Bunun yanında ABD'nin Oregon eyaletindeki Tiller kasabasını satın almak için 2017 yılında 3.85 milyon dolar fiyat belirlenmişti.
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4
1 ÇOBAN VE KEÇİLERİN YAŞADIĞI YUNAN ADASI
Yunanistan, İyon Adaları'na dahil bir adayı satın alma imkanı sunuyor. 1 ev ve 1 kilisenin bulunduğu adanın çobanı 4 günde bir keçileri otlatmaya çıkıyor. 1100 hektarlık ada, 45 bin Euro'ya satılıyor.
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5
SATIN ALMAK YERİNE YENİ BİR ADA İNŞA ETMEK
Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki insan yapımı Al-Marjan Adası 360 milyon pound'a satın alınabiliyor.
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6
PARANIZ VARSA BÜYÜK TOPRAK PARÇALARINI BİRLEŞTİREBİLİRSİNİZ
Eğer adalar size uymuyorsa ki, elbette, paranız olması koşuluyla büyük toprak parçalarını birleştirmek için hala fırsatlar mevcut. Danimarkalı milyarderler Anders ve Anne Holch Povlsen, İskoçya'nın Sutherland ve Grampian dağları arasında 80.000 hektardan fazla miktarda toprak edindi. Highlands denilen bu bölgeyi tekrar vahşi bir niteliğe kavuşturmak fikriyle yola çıkan ikilinin edindiği araziler aynı zamanda onları ülkenin en büyük toprak sahipleri yapacak.