Tokat'ta Afrika belgesellerini aratmayan görüntüler

O yıllarda il genelinde 4 bin 800, köyümüzde 200 manda vardı. Yaklaşık 10 yılda köyümüzde manda sayısı 200’den bine çıktı. Bakanlığımızın verdiği desteklerle manda sayısı çoğaldı” diye konuştu.

Keser, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile birlikte yürüttükleri proje ve bakanlığın desteği ile manda sayısının artmaya devam ettiğini belirterek, "Köyümüzde mandacılık bitmek üzereydi. 2011 yılında bu birliği kurarak “Halk elinde manda ıslahı” projesine başladık.