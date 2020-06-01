Toroslar'ın incisi Dipsiz Göl güzelliğiyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor

Anadolu Ajansı 01.06.2020 - 18:06
Toros Dağları'nın kuzey yamaçlarında 1702 metre rakımda bulunan Dipsiz Göl, sızıntılarla beslendiği için her mevsim aynı seviyede ve berraklıkta kalan masmavi suyuyla dikkati çekiyor.
Göle sık sık gelen fotoğraf tutkunu Hidayet Okutan, her yıl yaz aylarında serinlemek için Akseki'den yaylalara çıktıklarını söyledi.
Şehrin kalabalığından kaçarak kamp kurup huzurlu zaman geçirdiklerini anlatan Okutan, "Fotoğraf ve doğa tutkunuyum. Hafta sonları iş stresi ve şehrin gürültülü ortamından kaçıp doğa harikası Dipsiz Göl'e geliyoruz. Buranın insanları gölün altında bir girdap olduğuna inanıyorlar. Doğal güzelliğinin yanında bu özelliğiyle de ilgi çekiyor" diye konuştu.