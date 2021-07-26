Toroslar'ın milyonlarca yıllık doğa harikası: Çamlık Mağaraları

Balatini Mağarası'nda cadı kazanlarının da olduğu alanda küçük bir kanyonları olduğunu aktaran Büyükkafalı, sözlerine şöyle devam etti:

"Doğa yürüyüşçüleri de hem dere kenarından hem de kanyondan geçerek keyifli anlar yaşayabiliyor. Balatini Mağarası'nda Milli Parklar tarafından yapılan seyir terası da buradaki vadinin yükseklerden daha iyi izlenebilmesine imkan sağlıyor. Suluin Mağarası ise mevsim boyunca hiç suyunun eksilmemesi ile dikkati çekiyor"