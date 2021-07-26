Toroslar'ın milyonlarca yıllık doğa harikası: Çamlık Mağaraları

Konya'nın Derebucak ilçesinde, Toros Dağları'nda milyonlarca yılda oluşan Çamlık Mağaraları, muhteşem manzarasıyla doğa tutkunlarını büyülüyor.

Anadolu Ajansı 26.07.2021 - 10:47

Toroslar'ın milyonlarca yıllık doğa harikası: Çamlık Mağaraları - 1

Konya'nın Derebucak ilçesinde, Orta Toros Dağları üzerinde bulunan Çamlık Mağaraları, jeolojik oluşumuyla yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün koruması altındaki Derebucak Çamlık Mağaraları Tabiat Anıtı, ilçenin yaklaşık 20 kilometre batısında yer alıyor.

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Toroslar'ın milyonlarca yıllık doğa harikası: Çamlık Mağaraları - 2

Küpe Dağı ve Akdağ'ı güneyine alan Çamlık Mahallesi'ndeki mağaralar, içerisinden geçen akarsuları ve eşsiz doğal güzellikleriyle ilgi görürken, son dönemde doğa tutkunlarının ziyaret ettiği gözde bir tabiat alanı haline geldi.

Toroslar'ın milyonlarca yıllık doğa harikası: Çamlık Mağaraları - 3

Konya ve Antalya'daki dernekler de son yıllarda artan yoğun ilgi üzerine doğa ve trekking tutkunları için bu bölgeye gezi programı düzenliyor.

Güzergah üzerindeki parkurlarda doğada yürüyüş yapan doğaseverler, mağaralara olan hayranlığını gizleyemiyor.

Toroslar'ın milyonlarca yıllık doğa harikası: Çamlık Mağaraları - 4

"İLGİ ÇEKMEYE BAŞLADI"

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, bölgede keşfi yapılan 15 mağaranın bulunduğunu söyledi.

Mağaraların bilinenlerinden Balatini, Suluin ve Körükini'nin yakından görülmesi ve tanıtımı için bölgeye turlar düzenlediklerini ifade eden Büyükkafalı, şöyle konuştu:

"Keşfedilmesi ve tanıtılması gereken diğer mağaralar da var. Bu bölgede Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarının, buraya olan ilgiyi daha da artıracağını düşünüyoruz. Bu bölgeye son yıllarda özellikle Manavgat ve Alanya'dan tur şirketleri aracılığıyla daha fazla ziyaretçi gelmeye başladı. Tur şirketlerinin de ilgisini çekmeye başladı. Günübirlik etkinlikler düzenleniyor"

Toroslar'ın milyonlarca yıllık doğa harikası: Çamlık Mağaraları - 5

Balatini Mağarası'nda cadı kazanlarının da olduğu alanda küçük bir kanyonları olduğunu aktaran Büyükkafalı, sözlerine şöyle  devam etti:

"Doğa yürüyüşçüleri de hem dere kenarından hem de kanyondan geçerek keyifli anlar yaşayabiliyor. Balatini Mağarası'nda Milli Parklar tarafından yapılan seyir terası da buradaki vadinin yükseklerden daha iyi izlenebilmesine imkan sağlıyor. Suluin Mağarası ise mevsim boyunca hiç suyunun eksilmemesi ile dikkati çekiyor"

Toroslar'ın milyonlarca yıllık doğa harikası: Çamlık Mağaraları - 6

Sinema oyuncusu ve senarist Ayhan Rüzgar da "Derebucak Çamlık mağaraları da daha önceden gelip keşfettiğimiz bir bölge idi. Her mağaranın kendi yapısı farklı ama bu Çamlık Mağaraları çok güzel. Tanıtılması ve turizme kazandırmak gerekiyor" diye konuştu.

Toroslar'ın milyonlarca yıllık doğa harikası: Çamlık Mağaraları - 7
Manavgat'tan mağaraları görmeye geldiğini anlatan doğa tutkunu Hicran Güler ise Çamlık Mağaraları'nı ilk kez gördüğünü belirterek, "Özellikle seyir terası çok hoştu. Bazı arkadaşlar yürümekte çekindi ama manzara güzeldi. Çok hoşumuza gitti. Buraları herkes görmeli" dedi.
Toroslar'ın milyonlarca yıllık doğa harikası: Çamlık Mağaraları - 8
Toroslar'ın milyonlarca yıllık doğa harikası: Çamlık Mağaraları - 9

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