Tortum'da 'yüzen adalar' turizmi

KUDAKA DESTEK VERECEK

Yüzen adaların turizme kazandırılmasıyla ilgili hazırlanan projeye Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) da destek verecek.

'Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı' kapsamında desteklenen ve Tortum Belediyesi tarafından uygulanacak olan 'Tortum Yüzen Adalar Turizme Kazandırılıyor' projesinin protokolünü imzaladıklarını belirten KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, "Tortum Belediyesi tarafından sunulan 'Tortum Yüzen Adalar Projesi' destek almaya hak kazandı. Yüzen Adalar Tortum ilçe merkezimize yaklaşık 5 kilometre mesafede, Erzurum merkeze ise yaklaşık 55 kilometre uzaklıktaki Zökün Gölü'nde bulunuyor. 6 adet yüzen adananın çevresinde yürüyüş yolları, seyir terası, restoran, araç park alanı gibi alt yapı ve üst yapı tesislerini yaptıracağız. Böylelikle yüzen adalar gibi bir doğal güzelliğimizi hem turizme kazandırmış olacağız hem de sağlanacak turizm hareketliliği ile vatandaşlarımızın gelirlerinin artmasına katkıda bulunmuş olacağız" diye konuştu.

Güven, bir yıl içerisinde tamamlanması planlanan çalışmanın 4,5 milyon liraya mal olacağını bildirdi.