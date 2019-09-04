Trabzon kuymağına rakip 'kakışlı kuymak'

Kakışlı kuymağı ilk defa tadan İsmail Can Koca, tadının hafif olduğunu söyleyerek, “Kakışlı kuymak, daha hafif ve yumuşak. Diğeri gibi yedikçe boğmuyor insanı. Buraya özgü bir tat belli. Diğer kuymakta peynir var ama bunda yok. Onun için biraz daha yumuşak oluyor. Tat olarak da diğerine göre biraz ekşi. Benim epey hoşuma gitti. Herkese öneriyorum. Gümüşhane’ye gelen herkes kesinlikle denemeli” diye konuştu.