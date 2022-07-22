Trabzon Uzungöl'de bungalov evlerin günlüğü 300 dolar!

Haberler - DHA 22.07.2022 - 11:00 | Son Güncelleme : 22.07.2022 - 11:06
Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'deki bungalov evler günlüğü 300 dolardan kiraya veriliyor.
Doğal güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı Uzungöl'de, yaz turizm sezonu hareketliliği yaşanıyor.
Otel ve pansiyonların tam kapasiteye ulaştığı turizm merkezinde yoğun rağbet gören ahşap bungalov evlerin geceliği 300 doları aştı.
Uzungöl’de otellerde ise çift kişilik günlük oda fiyatı ortalama 100 dolar olarak belirlendi.
Uzungöl Turizm Derneği yöneticisi Mustafa Akyüz, fiyatların diğer tatil yörelerine göre çok daha uygun olduğunu belirtti.
Akyüz, "Genelde Körfez ülkelerinden çok fazla rağbet olduğu için biz de konaklama ücretlerini dolar üzerinden yaptık. Türk lirası dolar karşısında değer kaybedince yüksek gibi geliyor'' açıklamasında bulundu.
Yabancı turistlerin aylar öncesinden yaptıkları rezervasyonlarla otelleri doldurduğunu da söyleyen Akyüz, diğer tatil yerlerine göre belirlenen fiyatın uygun olduğunu savunuyor.
Turizmci Mehmet İnan ise konaklama fiyatlarının en lüks villa tipi bungalov evler üzerinden değerlendirildiğini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:
"Bizim villa tipi bungalov evlerimiz rahatça 10 kişilik bir ailenin kalabileceği şekilde dizayn edilmiş. Geceliği 300 dolara veriyoruz. Fiyatlardan hiçbir şekilde şikayet almadık. Yıllar önce de aynı fiyata veriyorduk halen daha aynı fiyata veriyoruz"
Uzungöl’e Suudi Arabistan’dan gelen Ahmad Ayad, "Daha önceki fiyatlarla kıyasladığım zaman fiyatlarda bir değişiklik olmadı. Türkiye’de birçok yere gittim. Uzungöl bu kadar güzel olmasına rağmen diğer tatil yerlerinden çok daha uygun" dedi.
Kuveytli turist Sakkaf Abuabed, "Fiyatlar bizim için çok makul. Genellikle bütün turizm merkezlerinde aynı fiyatlarda konaklıyor ve yiyip içiyoruz. Aşırı pahalı bir durum yok. Burada Kuveytli çok insan var. Onlarda fiyatlardan şikayetçi değiller" diye konuştu.