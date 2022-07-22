Trabzon Uzungöl'de bungalov evlerin günlüğü 300 dolar!

‘FİYATLARDA BİR DEĞİŞİKLİK OLMADI’

Uzungöl’e Suudi Arabistan’dan gelen Ahmad Ayad, "Daha önceki fiyatlarla kıyasladığım zaman fiyatlarda bir değişiklik olmadı. Türkiye’de birçok yere gittim. Uzungöl bu kadar güzel olmasına rağmen diğer tatil yerlerinden çok daha uygun" dedi.



Kuveytli turist Sakkaf Abuabed, "Fiyatlar bizim için çok makul. Genellikle bütün turizm merkezlerinde aynı fiyatlarda konaklıyor ve yiyip içiyoruz. Aşırı pahalı bir durum yok. Burada Kuveytli çok insan var. Onlarda fiyatlardan şikayetçi değiller" diye konuştu.